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      Украина хочет, чтобы ТКГ в Минске вела переговоры в режиме "24 на 7", – СМИ

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      Украина инициировала круглосуточное проведение переговоров в Минске / atr.ua

      Заседания Трехсторонней контактной группы в Минске относительно завершения войны на Донбассе могут вестись круглосуточно. С соответствующей инициативой выступила украинская сторона.

      Целью такой инициативы является возможность работать без отложения принятия решений до следующих заседаний. Об этом сообщает украинский "Интерфакс" со ссылкой на собственные источники в ТКГ.

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      Во время переговоров 8 апреля обсуждались вопросы новых участков разведения сил, а также детали обмена пленными.

      Как сообщили источники издания, Украина в очередной раз отметила на невозможности привлечения к переговорам представителей боевиков, на чем настаивала Россия.

      Украина также предложила новый формат переговоров. Он предусматривает усиление роли ОБСЕ. Организация должна будет помогать разобраться с разногласиями, которые возникают между позициями Украины и России.

      В целом переговорный день был сосредоточен на совершенствовании переговорного процесса в Минске.

      Что известно о работе ТКГ в Минске?Минский протокол – миротворческий процесс относительно войны на Донбассе, который проходит в Минске. Он длится еще с 2014 года, когда были подписаны первые договоренности, так называемый "Минск-1".

      Все переговоры проходят при участии представителей трехсторонней контактной группы – Украины, России и ОБСЕ.

      На переговорах представлены и боевики, а подписи их "представителей" стоят на всех документах. Впрочем, в этом процессе они скорее являются наблюдателями, а подписи "представителей" – лишь частными подписями без никакой юридической силы.

      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Разведение войск Обмен пленными Война на Донбассе Минские договоренности
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