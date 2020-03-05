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      Украина хочет заключить со США долгосрочный контракт на поставку газа: что известно

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      Кабинет Министров ведет переговоры с Соединенными Штатами о заключении долгосрочного газового контракта. Украина заинтересована в поставках больших объемов сжиженного газа из США через Польшу.

      Для США также выгодно сделать портфель таких заказов. А для Украины – это геополитический документ и энергетическая безопасность. Об этом сообщил экс-министр энергетики Алексей Оржель, пишет УНИАН.

      Читайте также: Российский "Газпром" увеличил транзит газа в Европу через Украину

      Недавно мы рассматривали возможность долгосрочного импорта газа из Соединенных Штатов. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний контракт,
      – отметил Оржель.

      Он отметил, что такой долгосрочный контракт на поставку газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией.

      Получать американский сжиженный газ Украина может только через терминал в Польше. Экс-министр отметил, что посредником при поставках газа может быть как "Нафтогаз", так и другая компания. Объемы поставки газа в правительстве пока не комментируют. Однако Оржель отметил, что они будут большими.

      Обратите внимание! Первые партии сжиженного газа поступили в Украину из Польши в конце января. Произошло это путем взаимного зачета газовых потоков.

      Что известно о возможной покупке газа у США

      • Ранее стало известно, что "Нафтогаз" начал переговоры со США о покупке украинской стороной сжиженного газа.
      • Сжиженный газ в Европу поставляется только в специальные порты. Они имеют регазификационные установки и могут переводить сжиженный газ в газообразную форму. Ближайший порт к Украине расположен в Польше.

      Что такое сжиженный природный газ?Природный углеводородный газ, который при нормальных температуре и давлении окружающей среды находится в газообразном состоянии. Однако при очень низкой температуре переходит в жидкое состояние, что облегчает его хранение и перевозку. На терминалах приема сжиженного газа реализуется его регазификация.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Министерство энергетики и защиты окружающей среды Кабинет Министров Украины Алексей Оржель Украина – Россия Новости Польши Новости США Нафтогаз Газ
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