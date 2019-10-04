Украина и Беларусь возобновят судоходство по Днепру

Вопрос о возобновлении судоходства по Днепру решат в ближайшее время. Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что оно выгодно обеим странам.

Премьер-министр Беларуси Игорь Ляшенко заявил, что обе страны не используют в полной мере возможности в транспортно-логистической сфере.

К теме: Контракты на более полумиллиарда долларов: Украина и Беларусь подписали важные торговые соглашения

Глава белорусского правительства также заявил о готовности развивать двустороннее взаимодействие в нефтехимической и энергетической сферах.

Отметим, что сегодня президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Республики Беларусь Александром Лукашенко. Встреча политиков состоялась в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире. Они обсудили вопросы двусторонних отношений в сфере безопасности и экономического сотрудничества.

Важно: Зеленский с Лукашенко провели первую встречу: о чем говорили

Что известно о судоходстве на Днепре?

Тема грузового сообщения по Днепру неоднократно обсуждалась на разных уровнях во время украинско-белорусских контактов. Осенью 2017 года руководители Гомельской и Херсонской областей подписали трехсторонний меморандум о сотрудничестве и партнерстве с целью реализации проекта по возобновлению судоходства по Днепру. Идея проекта заключалась в том, чтобы загружать на территории Беларуси судна смешанного класса, которые смогут доставлять грузы через Черное море в страны Европы, Азии и Африки. Такому судну не потребуются дополнительные перевалочные пункты в портах, что существенно снижает стоимость доставки.

В Беларуси планировали построить порт "река-море" на глубоководном участке Днепра в районе села Нижние Жары Брагинского района, что находится практически на границе с Украиной. Предполагалось и углублению фарватера реки на участке между портом и Киевским водохранилищем.