Украина и Иран решают, где и когда будут расшифрованы черные ящики сбитого самолета МАУ

Украина согласовывает с Ираном вопрос, где и когда состоится расшифровка черных ящиков сбитого самолета МАУ. До этого Иран заявлял, что не передаст ящик ни одной из сторон, но не будет заниматься бортовыми самописцами без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон.

"Мы решаем сейчас с иранцами, где, в каком конкретно месте и с помощью каких партнеров это будет сделано. Вы знаете, обсуждается французская возможность, есть предложение. Это очень сложное оборудование, которое трудно перевозить. Поэтому надо прийти к общей точке, когда мы это сделаем", – заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 15 февраля в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Интерфакс-Украина.

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Из-за того, что это чувствительная тема, мы хотим дать некоторое время иранцам, чтобы понять, каким образом мы можем обеспечить полную прозрачность этой процедуры,

– добавил министр.

Главные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране:

Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился в районе международного аэропорта в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. Самолет должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев.

На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.

Впоследствии стало известно, что самолет МАУ на самом деле был сбит ракетой, которую выпустили иранские военные. Однако Иран только 11 января официально признал, что военные страны случайно сбили самолет.

19 января тела погибших украинцев вернули на Родину, а на следующий день похоронили в их родных городах.

Правительство Украины выделило по 200 тысяч гривен компенсации родным погибших в катастрофе украинцев.



Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала