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      Украина и Иран решают, где и когда будут расшифрованы черные ящики сбитого самолета МАУ

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      Катастрофа самолета МАУ: Украина и Иран решают, где и когда будут расшифрованы черные ящики / Getty Images

      Украина согласовывает с Ираном вопрос, где и когда состоится расшифровка черных ящиков сбитого самолета МАУ. До этого Иран заявлял, что не передаст ящик ни одной из сторон, но не будет заниматься бортовыми самописцами без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон.

      "Мы решаем сейчас с иранцами, где, в каком конкретно месте и с помощью каких партнеров это будет сделано. Вы знаете, обсуждается французская возможность, есть предложение. Это очень сложное оборудование, которое трудно перевозить. Поэтому надо прийти к общей точке, когда мы это сделаем", – заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко 15 февраля в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает Интерфакс-Украина.

      Читайте также: Катастрофа самолета МАУ: в Иране не собираются передавать черные ящики ни одной из сторон

      Из-за того, что это чувствительная тема, мы хотим дать некоторое время иранцам, чтобы понять, каким образом мы можем обеспечить полную прозрачность этой процедуры,
      – добавил министр.

      Главные факты о катастрофе самолета МАУ в Иране:

      • Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ разбился в районе международного аэропорта в Тегеране сразу после взлета утром 8 января. Самолет должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев.
      • На борту самолета находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших – 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 – Канады, 10 – Швеции, 4 – Афганистана, по 3 – Германии и Великобритании.
      • Впоследствии стало известно, что самолет МАУ на самом деле был сбит ракетой, которую выпустили иранские военные. Однако Иран только 11 января официально признал, что военные страны случайно сбили самолет.
      • 19 января тела погибших украинцев вернули на Родину, а на следующий день похоронили в их родных городах.
      • Правительство Украины выделило по 200 тысяч гривен компенсации родным погибших в катастрофе украинцев.

      катастрофа самолета МАУ в Иране 7 января 2020 года главные факты что известно
      Главные факты о крушении самолета МАУ в Иране / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Вадим Пристайко Расследования Иран МИД Украины Авиакатастрофа МАУ в Иране
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