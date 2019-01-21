Украина и Израиль подписали договор о зоне свободной торговли: что он предусматривает

21 января Украина и Израиль подписали договор о зоне свободной торговли. Подписание соглашения прошло в рамках официального визита украинской делегации во главе с президентом в Израиль.

Об этом говорится на официальном сайте главы государства.

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Целью заключения соглашения является создание правовых оснований для либерализации рынков промышленных и сельскохозяйственных товаров сторон,

– говорится в официальном сообщении.

Известно, что под документом поставили подписи первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубов и и.о. министра экономики и промышленности Израиля Эли Коэн.

"Соглашение будет способствовать развитию двустороннего торгово-экономического сотрудничества между странами, позволит отечественным товаропроизводителям получить преимущества от либерализации рынка товаров Израиля, откроет возможности для украинского бизнеса как для расширения рынков сбыта, так и для развития и модернизации собственного производства", – добавляют в представительстве президента.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что в 2019 году Украина и Великобритания планируют провести переговоры по заключению соглашения о политическом сотрудничестве и зоне свободной торговли.

Что такое зона свободной торговли?​ Это такой тип международной интеграции, при котором в странах-участниках отменяются международные сборы и налоги, а также – количественные ограничения во взаимной торговле согласно международному договору.