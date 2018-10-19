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      Украина и МВФ договорились по новой программе на 4 миллиарда долларов

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      Украина и МВФ договорились по новой программе
      Украина и МВФ договорились по новой программе / mk-turkey.ru

      Уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики stand-by (SBA).

      Об этом говорится на официальном сайте МВФ.

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      Отмечается, что новое соглашение, которое предусматривает 3,9 миллиардов долларов для Украины, "послужит основой для экономической политики власти в 2019 году".

      "Соглашение будет продолжением финансовой консолидации и снижения инфляции, а также реформ по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического сектора", – говорится в заявлении МВФ.

      В МВФ добавили, что достигнутая на рабочем уровне договоренность подлежит утверждению со стороны менеджмента и совета директоров МВФ. Заседание совета ожидается после одобрения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год и увеличения тарифов на газ и отопление для населения, что отражает рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.

      Что требует МВФ от Украины?
      Главным условием получения нового транша от МВФ – является выравнивание цены на газ для бытовых небытових потребителей и сбалансирование госбюджета Украины, чтобы дефицит не превышал 2,5% от ВВП. Еще одним важным условием получения транша было создание Антикоррупционного суда. Которое Украина формально выполнила.

      Теги: Новости Украины Новости политики МВФ Транш МВФ
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 19 октября
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