Украина и МВФ договорились по новой программе на 4 миллиарда долларов

Уполномоченный персонал Международного валютного фонда (МВФ) достиг соглашения с Украиной о новой программе поддержки экономической политики stand-by (SBA).

Об этом говорится на официальном сайте МВФ.

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Отмечается, что новое соглашение, которое предусматривает 3,9 миллиардов долларов для Украины, "послужит основой для экономической политики власти в 2019 году".

"Соглашение будет продолжением финансовой консолидации и снижения инфляции, а также реформ по укреплению налогового администрирования, финансового и энергетического сектора", – говорится в заявлении МВФ.

В МВФ добавили, что достигнутая на рабочем уровне договоренность подлежит утверждению со стороны менеджмента и совета директоров МВФ. Заседание совета ожидается после одобрения Верховной Радой государственного бюджета на 2019 год и увеличения тарифов на газ и отопление для населения, что отражает рыночные тенденции с сохранением поддержки малообеспеченных потребителей.

Україна та #МВФ досягли домовленості щодо нової програми співпраці Stand-By Arrangement на $4 млрд на підтримку економічної політики у 2019 р. Як неодноразово наголошував Голова #НБУ Я. Смолій, співпраця з МВФ важлива для макрофінансової стабільності. https://t.co/Uf0M7wdPdT pic.twitter.com/RjfxmbZkkc — NationalBankUkraine (@NBUkraine) October 19, 2018

Что требует МВФ от Украины?

Главным условием получения нового транша от МВФ – является выравнивание цены на газ для бытовых небытових потребителей и сбалансирование госбюджета Украины, чтобы дефицит не превышал 2,5% от ВВП. Еще одним важным условием получения транша было создание Антикоррупционного суда. Которое Украина формально выполнила.