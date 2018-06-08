Украина и рак: как помочь миллиону онкобольных?

"Друзья, коллеги! Это рак. Они все умрут. Они все умрут, без вариантов. И эффективность этой программы – ноль процентов. Те проблемы, то есть те онкологические заболевания, требующие трансплантации костного мозга, они заканчиваются смертью. Рано или поздно".

Эти опрометчивые слова заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, сказанные им в Счетной палате, возмутили социум настолько, что почти затмили скандал с псевдоубийством Аркадия Бабченко.

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"Линчевание" Линчевского

Линчевский отчитывался в рамках аудита эффективности использования бюджетных средств и доказывал собеседникам, что лечить онкобольных за рубежом за деньги государства "неэффективно", ведь каждый четвертый из них все равно умирает. Впоследствии он объяснил, что умышленно доводил речь до абсурда, чтобы акцентировать обратное: программа лечения украинских пациентов за рубежом необходима и должна быть сохранена. Даже если она не исцеляет полностью, а лишь немного пролонгирует жизнь.

Что касается позиции министерства, то в Минздраве извинились за своего чиновника. "Заместитель министра Александр Линчевский приносит извинения за эмоциональные высказывания, недопустимо неудачно использованные во время его доклада для описания проблемы, затрагивающей слишком чувствительные вопросы для пациентов, их близких и неравнодушных граждан", – говорится в заявлении пресс-службы министерства.

Далее же в ней отмечается следующее:

Команда МОЗ Украины также призывает представителей СМИ, политиков и всех граждан прекратить распространение вырванных из контекста слов и предотвратить дальнейшие манипуляции, наносящие большой общественный вред.

Одним словом, ответственность с Линчевским приглашают разделить и журналистов и экспертов. Однако последние получили слишком лакомый информационный повод, чтобы просто так остановиться.

"Заместитель министра Линчевский позволяет себе то, что категорически недопустимо. Иронично так о тысячах больных раком – "коллеги, мы же знаем, что они умрут!" И потому хосписные программы, программы доживания и даже "программы надежды" – это зря потраченные деньги. Но для онкобольного, который отвоевывает себе еще один день жизни, который платит за это адскую цену своими болевыми рецепторами – все это совсем не зря. Конечно, с рационально-циничной точки зрения Линчевского, бессмысленно тратить деньги на тех, кто уже .. не будет генерировать начальству добавленую стоимость, ходить на работу и платить налоги", – отмечает политический эксперт Михаил Подоляк.



Ульяна Супрун и Александр Линчевский

И по мере того, как скандал вокруг Линчевского набирал обороты, появлялись новые интерпретации его слов. По мнению исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун, ее подчиненный говорил с горькой иронией, поэтому его слова надо понимать с точностью до наоборот.

Счетная палата провела аудит программы "Лечение граждан Украины за рубежом" в котором отчитывались, что смертность участников программы свидетельствует о неэффективном использовании государственных средств. Поэтому в своем выступлении Линчевский давал ответ на то, почему программа НЕ является неэффективной (...). То, что пытался донести Александр, – программа не решает вопросы помощи всем пациентам,

– убеждает Супрун на Facebook.

Страница из стенограммы выступления Линчевского. Заместитель министра и и.о. главы ведомства Ульяна Супрун утверждают, что чиновник имел в виду совершенно противоположное, ведь говорил с сарказмом, убеждая аудиторов, лечение украинцев за рубежом имеет смысл.

Слушайте аудиозапись скандального заявления Линчевского.

Между тем, ряд фракций Верховной Рады заявили о недопустимости слов Линчевского и о необходимости кадровых выводов. Единомышленниками в этом вопросе выступили "Блок Порошенко", "Радикальная партия", фракция "Батькивщина", группа "Видродження" и "Оппозиционный блок". Так что продолжение в этой истории еще будет...

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Количество больных раком будет увеличиваться. К тому же, во всем мире

А тем временем Украина занимает второе (после России) место в Европе по количеству "раковых" смертей. От онкологии в нашем государстве умирает 22% населения трудоспособного возраста. Пока рак как причина смерти уступает пальму первенства сердечно-сосудистым заболеваниям, но, по прогнозам Всемирной организации здравоохранения, смертность от онкологической патологии может занять первое место в Украине уже через 7 лет.

Впрочем, справедливости ради следует отметить, что тенденция распространения рака характерна не только для Украины, но и для мира в целом. К 2030 году количество онкобольных вырастет на 70%, считают эксперты ВОЗ. Теперь же от различных видов рака ежегодно умирает 13% населения Земли, пишет "МедикФорум".

И напоминает: в 2013 году британская благотворительная организация по исследованию рака Cancer Research UK опубликовала расчеты аналитиков, которые указывали на то, что через 15 лет рак будет диагностироваться у каждого второго человека. Эксперты, в частности, прогнозировали наиболее существенный рост таких онкологических заболеваний, как рак предстательной железы, рак кишечника, меланома.

По мнению ученых, широкому распространению заболеваемости раком способствует несколько главных факторов – вредные привычки, нездоровое питание, потеря контроля над массой тела, стрессы, неблагоприятная экологическая среда. Также в этом списке – проблема несвоевременной диагностики заболевания в силу отсутствия возможностей для осуществления качественной диспансеризации.

Ежегодно 60% новых случаев заболеваний раком регистрируют в странах Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, и 70% всех онкосмертей в мире случаются именно в этих регионах. Однако заболеваемость раком не обязательно коррелирует с общим уровнем смертности в конкретных странах. В некоторых регионах есть больше ресурсов для лечения больных раком и улучшения шансов на выживание, констатирует ВОЗ.

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Например, в Швеции, Финляндии и Дании – а это экономически развитые страны – уровень заболеваемости раком выше, чем в Украине, в полтора раза. Но одновременно в те же полтора раза там умирает людей меньше, чем у нас. В общем ТОП-5 стран с наибольшим числом раковых заболеваний (не путать со смертностью) выглядит так: Дания – 338 случая на 100 тысяч человек, Франция – 324,6, Австралия – 323, Бельгия – 321, Норвегия – 318,3.

За этими пятью странами идут США, Ирландия, Корея, Нидерланды и Новая Каледония. На Ближнем Востоке наиболее печальная картина в Израиле, который занимает 19-е место в списке из 50 стран, отмечает BBC. Между тем Израиль является мировым лидером по минимизации смертей от рака – в этом государстве самый высокий процент онкобольных, которые смогли полностью выздороветь или войти в состояние длительной ремиссии.

В Украине на сегодня зарегистрировано более 1 миллиона больных раком. К "старым" случаям этого заболевания ежегодно добавляется 160 тысяч "новых". Как утверждают в Минздраве, за последний год финансирование на закупку препаратов для лечения онкологии у взрослых увеличилось вдвое и на 63% выросло финансирование для лечения рака у детей. Так, в 2017 году на закупку лекарств для взрослых выделено 809 млн грн (в 2016 году – 397 млн ​​грн), для детей – 558 млн грн (в 2016 году – 353 млн грн).

Но пролечить за рубежом в 2017 году удалось аж 200 пациентов. По словам вышеупомянутого Линчевского, на сегодня это является рекордом.

В мире ежегодно умирают от рака более 8 миллионов человек. В Украине от онкологии страдает более миллиона граждан. Из них более половины может умереть, ведь шансы выехать на лечение за границу пока мизерные

Однако рекорды подобного рода не продлевают жизнь украинцев: более половины больных раком сегодня умирают – и это также данные Минздрава. В такой ситуации стоит бороться за продление каждой человеческой жизни, которая в любом случае дороже всех государственных средств.

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