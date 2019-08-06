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      Украина и США подписали важный меморандум о военнопленных и пропавших без вести

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      Украина и США подписали уже третий меморандум о поиске военнопленных
      Украина и США подписали уже третий меморандум о поиске военнопленных / Facebook посольства Украины в США

      В посольстве Украины в США состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Минобороны Украины и Агентством по поиску военнопленных Минобороны США. Документ, в частности, призван помочь с поиском пленных и пропавших без вести во время войны с Россией.

      Участие в подписании меморандума приняли посол Украины Валерий Чалый и директор Агентства Министерства обороны США Келли МакКиг, сообщает посольство Украины в США.

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      Меморандум является результатом двухлетней работы украинского посольства совместно с американскими партнерами. Перед этим шла подготовка необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращение в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих.

      Документ стал уже третьим меморандумом о взаимопонимании, заключенным между украинской властью и Министерством обороны США в этом вопросе.

      Предыдущие меморандумы в этой сфере были заключены Службой безопасности Украины и Министерством по делам ветеранов Украины.

      Кроме того, меморандум предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих ВСУ и других силовых структур, которые пропали без вести или попали в плен во время вооруженной агрессии России против Украины.

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      Теги: Война на Донбассе Новости США Новости Украины Новости политики Міністерство оборони України МИД Украины
      Источник: 24 канал
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