В посольстве Украины в США состоялось подписание меморандума о взаимопонимании между Минобороны Украины и Агентством по поиску военнопленных Минобороны США. Документ, в частности, призван помочь с поиском пленных и пропавших без вести во время войны с Россией.

Участие в подписании меморандума приняли посол Украины Валерий Чалый и директор Агентства Министерства обороны США Келли МакКиг, сообщает посольство Украины в США.

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Меморандум является результатом двухлетней работы украинского посольства совместно с американскими партнерами. Перед этим шла подготовка необходимой нормативно-правовой базы, которая позволяет поиск на территории Украины и возвращение в США останков погибших и пропавших без вести во время Второй мировой войны американских военнослужащих.

Документ стал уже третьим меморандумом о взаимопонимании, заключенным между украинской властью и Министерством обороны США в этом вопросе.

Предыдущие меморандумы в этой сфере были заключены Службой безопасности Украины и Министерством по делам ветеранов Украины.

Кроме того, меморандум предусматривает обмен опытом с американской стороной об особенностях поиска военнослужащих ВСУ и других силовых структур, которые пропали без вести или попали в плен во время вооруженной агрессии России против Украины.