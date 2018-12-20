Украина и Великобритания в 2019 году начнут переговоры о зоне свободной торговли
В 2019 году Украина и Великобритания планируют провести переговоры о заключении соглашения о политическом сотрудничестве и зоне свободной торговли.
Об этом сообщило Минэкономразвития в своем Twitter.
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В 2019 мы начнем переговоры о заключении Соглашения о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии,
– написал он.
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что потенциал торгового оборота между Украиной и Великобританией может составить около 3,5 миллиарда долларов.
Напомним, что 5 июля Гройсман заявил, что Украина начинает работу над вопросом о зоне свободной торговли с Великобританией.
Добавим, что до середины 2019 года Великобритания и Украина планируют подготовить проект текста соглашения о зоне свободной торговли, которое будет регулировать торгово-экономические отношения после Brexit.