Украина и Великобритания в 2019 году начнут переговоры о зоне свободной торговли

В 2019 году Украина и Великобритания планируют провести переговоры о заключении соглашения о политическом сотрудничестве и зоне свободной торговли.

Об этом сообщило Минэкономразвития в своем Twitter.

Читайте также: Соглашение о свободной торговле между Израилем и Украиной: согласован текст документа

В 2019 мы начнем переговоры о заключении Соглашения о политическом сотрудничестве и свободной торговле с Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии,

– написал он.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что потенциал торгового оборота между Украиной и Великобританией может составить около 3,5 миллиарда долларов.

#Кубів: У 2019 ми розпочнемо переговори про укладення Угоди про політичну співпрацю та вільну торгівлю з Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії.@nefyodov @MTitarchuk #Бровченко pic.twitter.com/99pbdhPQ83 — Мінекономрозвитку (@mineconomdev) 20 грудня 2018 р.

Напомним, что 5 июля Гройсман заявил, что Украина начинает работу над вопросом о зоне свободной торговли с Великобританией.

Добавим, что до середины 2019 года Великобритания и Украина планируют подготовить проект текста соглашения о зоне свободной торговли, которое будет регулировать торгово-экономические отношения после Brexit.