12:19
4 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кадыров любит расслабиться в снегу. Фотограф Путина
      Вєсті Кремля
      21:58, 3 октября
      Вести.UA: Красноречие Тищенко с журналистами. Украинцы разъярены на Зеленского
      Вєсті.UA
      19:55, 3 октября
      Как частные фирмы получают прибыль от государственной земли: шокирующее расследование
      ЦРУ
      09:00, 2 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ ЦИК ФОРМУЛА ШТАЙНМАЙЕРА

      Украина имеет план "Б", – Пристайко о выборах на оккупированном Донбассе

      45 Читати новину українською
      Пристайко рассказал о плане" Б " Украины по Донбассу
      Пристайко рассказал о плане" Б " Украины по Донбассу / radiosvoboda.org

      Украина допускает, что представители ОБСЕ не признают выборы на оккупированных территориях Донбасса. На этот случай Киев имеет "план Б", направленный на достижение мира в регионе.

      Министр иностранных дел Вадим Пристайко в эфире программы "Право на власть" отметил, что выборы на Востоке должны пройти честно и свободно.

       Важно: Зеленский рассматривает два сценария для выборов на оккупированном Донбассе

      "Решение ОБСЕ – это предохранитель правильности, честности и прозрачности проведения этих выборов. Если это не происходит, то мы возвращаемся в ту точку, в которой мы находимся сейчас с тем законом (об особом статусе Донбасса, 24 канал), который существует уже на сегодняшний момент, – заверил министр.

      По словам главы МИД, украинская сторона имеет запасной вариант, если такая организация не признает голосование на Донбассе.

      План Б – это наши Вооруженные силы, наша экономика, наша полиция. Это все, что должно обеспечить мир и безопасность нашего государства,
      – подчеркнул Пристайко.

      Интересно: В "Слуге народа" назвали вариант, если РФ не выведет свои войска до выборов на Донбассе

      Тем не менее, дипломат сомневается, что перед принятием нового закона об особом статусе Донбасса будет проведен референдум.

      "На самом деле, этот регион сейчас действительно находится под особым статусом, который прописан в законе, который действует уже три года. Это хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум", – добавил Прситайко.

      Как могут пройти выборы на Донбассе?
      1 октября Украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. Согласно формуле начинает действовать временный закон Об особом статусе Донбасса, когда в ОРДЛО состоятся местные выборы, проведенные согласно Конституции и законодательству Украины, а также после публикации отчета ОБСЕ, что выборы состоялись по стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

      Президент заявил, что есть условие: чтобы на территории ОРДЛО состоялись выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      Выборы на Донбассе могут провести вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года. Второй вариант – внеочередные выборы в ОРДЛО пройдут весной-летом.

      blog_ava
      День учителя в Украине: праздничные картинки-поздравления
      сегодня
      2168
      Теги: Новости Украины Новости политики Вооруженные силы Украины ОБСЕ Формула Штайнмайера МИД Украины Местные выборы 2020 Война на Донбассе Вадим Пристайко
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      сегодня , 12:00 Чому потрібно писати про Шулявський міст?
      Петро Охотін 70
      Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      сегодня , 12:00 Россия может воспользоваться наивностью Зеленского
      Павло Казарін 27
      Как не потерять свое животное: практические советы специалистов
      сегодня , 11:45 Как не потерять свое животное: практические советы специалистов
      34
      Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      сегодня , 08:40 Боротьба з рейдерством: чому це необхідно для бізнесу та інвесторів
      Ярослав Гришин 373
      "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      сегодня , 08:13 "Динамо" не сумело обыграть "Лугано" в матче Лиги Европы: видео
      Ігор Саджениця 413
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук