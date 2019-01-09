Украина имеет президента, который стоит над законом и чихает на уголовный кодекс, – Гнап

В новогоднюю ночь случился громкий скандал – на канале "1+1" вместо новогоднего поздравления Петра Порошенко показали приветствие шоу-мена Владимира Зеленского. Симпатики Порошенко в соцсетях назвали такой поступок руководства телеканала "неуважением к институту президентства". Однако, есть ли у нас институт президентства и имеет ли право Порошенко обижаться за неуважение к нему, как к президенту.

Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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Он отметил, что в нашей стране, как мы знаем, президент стоит над законом. Так как может, наплевав на уголовный кодекс, спасать от правосудия местных баронов-разбойников. Особенно, после того, как они дадут ему клятву личной верности.

Дмитрий привел пример фигуранта двух уголовных дел и мэра Харькова Геннадия Кернеса, который благодаря подконтрольной Порошенко Генеральной прокуратуре, счастливо избежал перспективы оказаться за решеткой. Другой пример – мэр Одессы Геннадий Труханов, который не скрывает своей лояльности к главе государства, и от СИЗО лично спасли поруки народных депутатов от "Блока Петра Порошенко".

Как можно назвать ту страну, где политический интерес правителя значит больше, чем закон и справедливость? Это никакая не демократическая республика, а по сути монархия, типичный продукт феодализма. Кроме того, в нормальной стране президент – всего лишь нанятый обществом менеджер, а не владелец многочисленных латифундий, мануфактур и магазинов, количество которых только растет,

– отметил Гнап.

По мнению журналиста, в демократической республике президент не раздает ближнему кругу государственные должности: не тянет сына в парламент, а свою жену руководительницей в государственный Фонд культуры, а кума в министры информации, а Юрия Луценко – кума жены в генпрокуроры.



Юрий Луценко и Петр Порошенко

Дмитрий Гнап отметил, что накануне президентских и парламентских выборов нам, обычным украинцам – еще предстоит завоевать свою настоящую республику. Современную демократию, в которой будет царить закон, справедливость и свобода. И в которой все без исключения будут уважать институт президентства. А прежде всего – сам президент.

Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" от 9 января 2019 года