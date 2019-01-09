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      Украина имеет президента, который стоит над законом и чихает на уголовный кодекс, – Гнап

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      Президент Украины Петр Порошенко
      Президент Украины Петр Порошенко / Фото из свободных источников

      В новогоднюю ночь случился громкий скандал – на канале "1+1" вместо новогоднего поздравления Петра Порошенко показали приветствие шоу-мена Владимира Зеленского. Симпатики Порошенко в соцсетях назвали такой поступок руководства телеканала "неуважением к институту президентства". Однако, есть ли у нас институт президентства и имеет ли право Порошенко обижаться за неуважение к нему, как к президенту.

      Об этом в своем видеоблоге "Право на правду" рассказал Дмитрий Гнап.

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      Он отметил, что в нашей стране, как мы знаем, президент стоит над законом. Так как может, наплевав на уголовный кодекс, спасать от правосудия местных баронов-разбойников. Особенно, после того, как они дадут ему клятву личной верности.

      Дмитрий привел пример фигуранта двух уголовных дел и мэра Харькова Геннадия Кернеса, который благодаря подконтрольной Порошенко Генеральной прокуратуре, счастливо избежал перспективы оказаться за решеткой. Другой пример – мэр Одессы Геннадий Труханов, который не скрывает своей лояльности к главе государства, и от СИЗО лично спасли поруки народных депутатов от "Блока Петра Порошенко".

      Как можно назвать ту страну, где политический интерес правителя значит больше, чем закон и справедливость? Это никакая не демократическая республика, а по сути монархия, типичный продукт феодализма. Кроме того, в нормальной стране президент – всего лишь нанятый обществом менеджер, а не владелец многочисленных латифундий, мануфактур и магазинов, количество которых только растет,
      – отметил Гнап.

      По мнению журналиста, в демократической республике президент не раздает ближнему кругу государственные должности: не тянет сына в парламент, а свою жену руководительницей в государственный Фонд культуры, а кума в министры информации, а Юрия Луценко – кума жены в генпрокуроры.

      Юрій Луценко та Петро Порошенко
      Юрий Луценко и Петр Порошенко

      Дмитрий Гнап отметил, что накануне президентских и парламентских выборов нам, обычным украинцам – еще предстоит завоевать свою настоящую республику. Современную демократию, в которой будет царить закон, справедливость и свобода. И в которой все без исключения будут уважать институт президентства. А прежде всего – сам президент.

      Видео полного выпуска видеоблога Дмитрия Гнапа "Право на правду" от 9 января 2019 года

       

      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Юрий Луценко Геннадий Кернес Видеоблоги Геннадий Труханов Деньги Коррупция
      Источник: 24 канал
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