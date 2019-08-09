Украина ищет путь к окончанию войны на Донбассе, – США о звонке Зеленского Путину

Телефонный звонок президента Украины Владимира Зеленского президенту России Владимиру Путину и другим лидерам стран "нормандской четверки" после гибели четырех морпехов на Донбассе был храбрым шагом.

Временно поверенный США в делах Украины Вильям Тейлор подчеркнул, что позиция Киева после смертельных обстрелов бойцов ВСУ была правильной. Украина показала, что стремится к скорейшему окончанию войны, но на своих условиях, пишет УНИАН.

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Перед украинским правительством возникла дилемма после гибели четырех морских пехотинцев на Донбассе. С одной стороны, был природный инстинкт и желание ответить огнем на то, что ваших солдат убивают. Я знаю, что правительство Украины рассматривало такой вариант. Но я также знаю, что украинское правительство, как и другие правительства в мире, хотели бы увидеть в конечном итоге окончательное решение войны на Донбассе,

– отметил он.

Дипломат отметил, что убийство украинских защитников четко продемонстрировало, что агрессия идет с российской стороны и со стороны подконтрольных России сил.

"Украинское правительство настойчиво ищет пути для того, чтобы закончить эту войну. Поэтому я считаю, что со стороны украинского руководства это был очень смелый шаг – позвонить Путину и другим руководителям стран "нормандской четверки" для того, чтобы требовать еще одной встречи для обсуждения того, как остановить эти действия, во время которых гибнут украинские военные", – подчеркнул Тейлор.

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По его словам, Зеленский своим поступком продемонстрировал моральное превосходство Украины в войне на Донбассе. Теперь США надеются, что и Россия сделает определенные шаги в направлении прекращения войны на Востоке.

"Я обсуждал этот инцидент с высокими чинами украинской армии и они подтвердили, что очень тщательно взвешивали, какой ответ на это дать. Им нужно было принять не простое решение, потому что те, кто нанес удар, после этого инцидента сразу исчезли с места, с которого стреляли. Если бы украинская сторона нанесла ответный удар, скорее всего, погибли бы гражданские с той стороны, а не сами боевики", – подытожил Тейлор.

Как погибли украинские морпехи?Боевики обстреляли украинских военных 6 августа вблизи Павлополя, нарушая "перемирие". Из-за обстрелов погибли 4 украинских воина из 36-й отдельной бригады морской пехоты ВМС ВСУ. Самому старшему из них было 30 лет, самому младшему – 20.



После гибели защитников Зеленский немедленно позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Во время разговора глава государства попросил российского лидера повлиять на боевиков, чтобы они прекратили убийства украинцев. Он отметил, что обстрелы со стороны боевиков во время перемирия являются недопустимыми и не приближают примирения.



Кроме того, глава государства поручил выделить квартиры семьям четырех украинских военных.