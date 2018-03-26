Украина - Япония: анонс товарищеского матча национальных сборных

Сборная Украины проведет второй товарищеский матч в марте 2018 года. На этот раз соперниками "сине-желтых" станет сборная Японии, а сама игра состоится в Бельгии.

После не слишком удачной игры против сборной Саудовской Аравии, когда сборная Украины сыграла вничью, "сине-желтых" ожидает новое испытание – сборная Японии.

Как и предыдущая товарищеская игра, этот матч состоится на нейтральном поле. Но в отличие от матча в Испании против Саудовской Аравии, на этот раз игра состоится в Бельгии, городе Льеж. Кроме того, игра начнется в 15:20, чтобы и японские зрители могли ее увидеть в прямом эфире.

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В отличие от предыдущей игры, главный тренер Андрей Шевченко не сможет рассчитывать сразу на троих игроков. Это вратарь Андрей Лунин, который дебютировал за сборную в матче против Саудовской Аравии, тем самым став самым молодым вратарем, игравшем за команду. А также полузащитники Виктор Коваленко и Владимир Шепелев. Все трое отправились в расположение молодежной сборной Украины, которая во вторник, 27 марта, сыграет против сверстников из Англии.

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Подробиці за посиланням:https://t.co/JQUb5s12sS pic.twitter.com/eAPM0JWjx0 — Футбол 24 (@football24tv) 25 березня 2018 р.

Но и среди имеющихся игроков есть кого выбирать. Фактически на каждую позицию на поле есть по два кандидата. За место в воротах поспорят Андрей Пятов и Денис Бойко. Не слишком надежная игра центральных защитников может дать шанс выйти на поле Ивану Ордецу или Никите Бурде со старта, желание проверить Богдана Бутко или Эдуарда Соболя изменит наши фланги защиты по сравнению с предыдущим матчем.

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Также остается вопрос, по какой схеме сыграет Шевченко в центре поля. Он может выпустить двух опорных полузащитников – Тараса Степаненко и в пару к нему Виталия Буяльского или Руслана Малиновского. А может сыграть и с одним опорником, тогда появится большая вариативность впереди.

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Подробиці:https://t.co/H07mxGSoTb pic.twitter.com/fiLBoTWeKp — Футбол 24 (@football24tv) 26 березня 2018 р.

Виктор Цыганков, который провел довольно слабый предыдущий матч, и не продемонстрировал того, что сейчас показывает в киевском "Динамо", может получить еще один шанс. Есть вопросы и по Марлосу. Игрок в "Шахтере" играет на правом фланге, в то время как в сборной его используют в центре.

Впереди Андрей Шевченко снова может довериться Артему Кравцу, или же дать возможность Артему Беседину.

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Что касается сборной Японии, то команда матчем против сборной Украины будет готовиться к матчам Чемпионата мира 2018 года. Япония попала в группу Н, где ее соперниками стали Польша, Колумбия и Сенегал. Поэтому матч против сборной Украины – это, фактически, подготовка к противостоянию с европейской сборной. До этого 23 марта команда Халилходжич в Бельгии сыграла товарищеский матч с африканской сборной – Мали. Японцы спаслись от поражения лишь в конце матча, когда Сея Накадзима за мгновение до финального свистка восстановил равновесие в поединке – 1:1.

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Розповідаємо про наступного суперника збірної України!

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Вахид Халилходжич строит сборную вокруг игроков из европейских чемпионатов. Хотя лидером команды является игрок мексиканской "Пачуки" Кейсуке Хонда, который в свое время выступал за итальянский "Милан". Игроки из внутреннего чемпионата – это, скорее, ближайший резерв. Однако из-за травм не сыграют с Украиной несколько важных исполнителей: Хироки Сакаи, Йошида, Кагава и Окадзаки. Поэтому тренер будет вынужден прибегнуть к ротации. И это хорошая возможность просмотреть всех игроков перед стартом Мундиаля.

Встреча проведет бригада рефери из Бельгии во главе с 29-летним уроженцем Беверена Бартом Вертентеном, который получил статус арбитра ФИФА в 2014 году. На линиях ему будут помогать Рин Ванизере и Ив де Неве. В качестве резервного арбитра выступит Лоуренс Виссер.