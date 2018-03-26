Украина – Япония: где смотреть онлайн матч национальных сборных

Во вторник, 27 марта, сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Японии. Игра состоится в Бельгии, а ее трансляция будет доступна и в Украине.

Стоит отметить, что медиа-холдинг "Медиа Группа Украина" получил право трансляции матчей сборной Украины. После показа матча между сборными Украины и Саудовской Аравии, трансляция товарищеского матча сборных Украины и Японии тоже состоится на каналах "Украина" и "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24".

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Розповідаємо про наступного суперника збірної України!

Читайте тут:https://t.co/mE4sDH8DFk pic.twitter.com/CejwUrR3zL — Футбол 24 (@football24tv) 25 березня 2018 р.

Кроме того, матч можно посмотреть на сайте телеканалов "Футбол 1/Футбол 2". Доступ к трансляции – 29 гривен.

Отчет с матча – на сайте "24" после окончания игры.