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Сборная Украины – Японии: прогнозы букмекеров на фаворита матча

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Сборная Украины – Японии прогнозы букмекеров
Сборная Украины – Японии прогнозы букмекеров

Во вторник, 27 марта, сборная Украины проведет товарищеский матч со сборной Японии. Букмекеры оценили шансы "сине-желтых" победить в этом матче.

После не слишком удачного матча против сборной Саудовской Аравии, украинцы, остаются фаворитами противостояния со сборной Японии. Однако эта разница не столь велика, которая была в предыдущем матче.

Букмекерская контора "Марафон" на победу сборной Украины выставила коэффициент 2,59. Несколько больший коэффициент на то, что победит сборная Японии – 2,99. Ничья в этом матче оценена в 3,28.

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"Сухая" победа Украины увеличит выигрыш в 3,96 раза. В случае победы Японии без забитых украинских голов – 4,55.

Относительно точного счета матча, то наименьший коэффициент получил 1: 1 – 5,90. В то же время победа Украины 1: 0 одержала коэффициент 7,10, победа Японии благодаря единственному забитому мячу – 7,70. Безголевая ничья – 8,50.

В PariMatch тоже предпочитают "сине-желтых", однако с несколько большим коэффициентом – 2,65. В то же время в победе Японии – 2,90. На ничью коэффициент в 3,15.

Зато на ставку "Украина победит и не пропустит" – 3,80, "Япония победит и не пропустит" – 4,10. Победа Украины в один мяч – 4,00, если же победят японцы – 4,20.

При этом счет 1: 0 в пользу Украины получил коэффициент 6,90, аналогичная победа Японии – 7,30. Ничья 1: 1 – 6,30, "сухая" ничья 0: 0 – 8,10.

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"Фаворит" больше верит в победу "сине-желтых", и коэффициент у них наименьший – 2,41. Поэтому победа Японии – 3,10. Ничья – приблизительно на одинаковом уровне с остальными – 3,25.

Для тех, кто верит, что обе команды забьют является коэффициент в 1,94. Если же кто-то из них не пропустит – 1,80.

Наиболее вероятным счетом здесь считают 1: 1 – 6,10. Несколько больше – на минимальную победу Украины 1: 0 – 6,40. Далее следует ничья 0: 0 – 6,90, а уже после этого победа Японии 1: 0 – 7,50.

Поэтому в целом букмекеры отдают предпочтение сборной Украины. Однако, она минимальна. Много голов в этом матче тоже не ожидают. Наиболее вероятный счет 1: 1, или победа сборной Украины 1: 0

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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