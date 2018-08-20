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Украина экспортировала рекордное количество муки

15 Читати новину українською
Мука
Мука / agronews.ua

В 2017/18 маркетинговом году (июль-июнь) Украина отправила на экспорт 429,8 тысяч тонн муки, что на 5,4% больше, чем в прошлом сезоне. Кроме того, текущий сезон стал рекордным по темпам экспорта за период с 1996/1997 маркетингового года.

Об этом сообщает Украгроконсалт.

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Отмечается, что в июне 2017/18 маркетингового года темпы экспорта муки из Украины снизились на 23% по сравнению с прошлым месяцем и на 48% в сравнении с июнем прошлого года и составили 21,4 тысяч тонн.

В 2017/18 маркетинговом году наибольший рост поставок состоялся в Сингапур, который вошел в число крупнейших импортеров украинской муки и закупивший 20,7 тысяч тонн против 2,3 тыс. тонн в прошлом сезоне. За анализируемый период существенный рост поставок украинской муки отмечается также в Китай, (+54% к 2016/17 маркетинговому году) и в ОАЭ (+79% к 2016/17 маркетинговому году).

Несмотря на незначительное отставание от темпов прошлого года, производство муки в Украине достаточно для обеспечения растущих объемов экспорта. Так, в январе-июне выпуск муки в Украине составил около 870 тысяч тонн, что на 7% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теги: Новости Украины зерно Сельское хозяйство
Источник: 24 Канал
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