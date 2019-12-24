Украина экспортирует елочные украшения в 27 стран: куда именно

Украина в этом году экспортировала елочные игрушки в 27 стран мира и заработала на этом более 7 миллионов долларов. Крупнейшими рынками сбыта новогодних украшений являются Нидерланды, Польша, Германия, Беларусь и Швейцария.

Об этом в фейсбуке сообщил заместитель министра экономики Тарас Качка. Читайте также: Какие украинские города потратят больше всего на новогодние праздники: рейтинг За 10 месяцев 2019 года поставки украинских изделий для новогодних и рождественских праздников составили 7,5 миллиона долларов,

– написал Утка. По его словам, это на 7,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Что известно об экспорте украинских украшений Лидером, как и в предыдущие годы, являются Нидерланды – 34,1% общего экспорта новогодних и елочных изделий с Украины и 56,2% экспорта в страны ЕС.

Другими популярными направлениями являются Польша, Германия, Беларусь, Швейцария.

Существенно выросли поставки новогодних украшений за 10 месяцев этого года по сравнению с прошлогодним периодом в Латвию, Грузию, Молдову, Румынию, США, Италию. Показатели увеличились в 2-3 раза.

Новые рынки для украинских елочных украшений – Австрия, Казахстан, Хорватия, Сербия и Каймановы острова.