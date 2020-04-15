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      Украина лучше подготовилась к пандемии, чем РФ: российский журналист объяснил почему

      Что это было? - Читати новину українською

      О готовности Украины и России к COVID-19, вспышке болезни в Киево-Печерской лавре, запрете посещать церковь и почему настоятели храма нарушают карантин – в эфире 24 канала в программе "Что это было?" рассказал российский журналист Сакен Аймурзаев.

      О готовности Украины и России к COVID-19

      – Тут даже не надо сомневаться, это надо просто признать (что Украина подготовилась к COVID-19 лучше, чем Россия – 24 канал). В России мы имеем дело с цифрами, другой территорией, еще и это все совпало с представлением, которое разыграл Путин для того, чтобы остаться при власти.

      К теме В Москве ввели пропускной режим: образовались очереди в метро и пробки на дорогах – фото, видео

      – При этом Россия – страна, которая смотрит на вождя. Как скажет "главный" – так она и живет. А "главный" не говорит, он избегает лишних слов, не хочет сеять панику и не берет ответственность. Украинская власть либо испугалась, и Слава Богу – пусть боится, либо посмотрела внимательно на ситуацию в других странах и послушалась к умным людям – однако, каким-то способом, приняла правильное решение.

      – Больше всего в опасности сейчас крупные города: Москва, Санкт-Петербург. В них много людей, которые приехали из-за границы. В Украине сделали правильно – закрыли метро. В Москве метро не закрыто, пробки большие. В этом смысле никакая "жесткая рука" не помогает. Страдаем, как и весь мир, тем более из-за неорганизованности.


      Сакен Аймурзаев / Фото: Радио Свобода

      О вспышке COVID-19 в Киево-Печерской лавре

      – Это явление мирового порядка, как и сама инфекция. Если посмотреть на другие страны, к примеру, Южная Корея, где ситуация была тяжелая, но они смогли преодолеть пик инфекции. Серьезным рычагом была одна протестантская секта. Во Франции в феврале собрались 2,5 тысяч протестантских харизматов – тех людей, которые молятся и эмоционально обнимаются. Через 2 недели там началась эпидемия. Такая же ситуация и в Израиле, где живут яркие религиозные люди. Там все под охраной, ведь они в зоне риска.

      Читайте также Гроб в мешке, гробовщики – в спецкостюмах: как похоронили монаха Нектария из лавры

      – Несмотря на все, мы в этом смысле можем понять, что самая консервативная церковь, которая отвергает внешнюю ситуацию, – оказалась УПЦ Московского патриархата. При этом, даже не вся, а именно руководство церкви – самые влиятельные фигуры.


      Сакен Аймурзаев / Фото: mediananny

      Что известно о вспышке COVID-19 в Лавре?
      Еще 6 апреля стало известно о 4 случаях заболеваний в Киево-Печерской лавре. Впоследствии инфекция стремительно распространилась. Уже 14 апреля стало известно о 100 инфицированных. Однако по данным журналистки Татьяны Деркач, в Киево-Печерской лавре уже более 130 инфицированных. Среди них и 14 студентов семинарии, которых не отпустили на карантин домой.

      Саму лавру еще 13 апреля закрыли на карантин. Госпитализировали с подозрением на смертоносный недуг и скандального настоятеля Киево-Печерской лавры Павла. Первым умер монах Нектарий 12 апреля. Однако в УПЦ (МП) отрицают информацию, что он умер от COVID-19. Уже на следующий день, 13 апреля, скончался еще один монах, у которого было подозрение на COVID-19.

      О том, почему люди до сих пор посещают церковь

      – Украинская власть очень часто, имея рычаги, не понимает, куда можно приложить усилия. Сейчас пытаются людей с их пасками, яйцами и колбасами оттянуть от церквей. Однако это только подтвердит их правоту. Это то, чего они хотят – быть мучениками, пострадать за веру, как первые христиане.

      Надо было работать в первую очередь с митрополитами и наставниками, ведь когда уже весь мир знал, что крупные церковные собрания могут привести к трагедии – настоятель Павел призывал приходить, обниматься и целоваться.

      Настоятель Киево-Печерской лавры призвал игнорировать карантин: видео

      О баррикадах возле храма в Днепре

      – Это отношение к гражданам, как к баранам – поставить баррикаду, граница, забор и так они не перепрыгнут. Нет, так нельзя, нужно людям объяснять.


      В Днепре перед храмом вырыли траншею / Фото с фейсбук-страницы Николая Лысенко

      – Сейчас медикам и власти не до церквей, ритуалов и церемоний, учитывая, что действующий президент и его команда не настолько склонна к религиозным переживаниям, как, к примеру, Петр Порошенко. Это где-то у них на 18 месте. Но надо объяснять бесконечно.

      Больше о том, почему нельзя ставить баррикады перед церковью для людей

      О том, почему храмы полностью не закрывают на карантин

      – Я не думаю, что это меркантильный интерес. Все-таки, при всей корысти некоторых известных церковников, не вся Церковь - это о деньгах. Конечно, прежде всего это стояние и мученичество. Для многих – это выражение своей веры, и это не касается денежных сфер.


      Киево-Печерская лавра / Фото: Ракурс

      – Беда в том, что Всеукраинский Совет Церквей должен был бы собраться и обсудить все, выработать единую идею, ведь им доверяют десятки тысяч людей. Реальных результатов от них нет.

      Почему церковь полностью не закрывают на карантин – читайте здесь

      Автор: Евгения Моторевская, Сергей Лещенко
      Теги: Карантин в Украине 2020 Новости России Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Новости Днепра Києво-Печерськая лавра Что это было?
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