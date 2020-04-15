Украина лучше подготовилась к пандемии, чем РФ: российский журналист объяснил почему
О готовности Украины и России к COVID-19, вспышке болезни в Киево-Печерской лавре, запрете посещать церковь и почему настоятели храма нарушают карантин – в эфире 24 канала в программе "Что это было?" рассказал российский журналист Сакен Аймурзаев.
О готовности Украины и России к COVID-19
– Тут даже не надо сомневаться, это надо просто признать (что Украина подготовилась к COVID-19 лучше, чем Россия – 24 канал). В России мы имеем дело с цифрами, другой территорией, еще и это все совпало с представлением, которое разыграл Путин для того, чтобы остаться при власти.
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– При этом Россия – страна, которая смотрит на вождя. Как скажет "главный" – так она и живет. А "главный" не говорит, он избегает лишних слов, не хочет сеять панику и не берет ответственность. Украинская власть либо испугалась, и Слава Богу – пусть боится, либо посмотрела внимательно на ситуацию в других странах и послушалась к умным людям – однако, каким-то способом, приняла правильное решение.
– Больше всего в опасности сейчас крупные города: Москва, Санкт-Петербург. В них много людей, которые приехали из-за границы. В Украине сделали правильно – закрыли метро. В Москве метро не закрыто, пробки большие. В этом смысле никакая "жесткая рука" не помогает. Страдаем, как и весь мир, тем более из-за неорганизованности.
Сакен Аймурзаев / Фото: Радио Свобода
О вспышке COVID-19 в Киево-Печерской лавре
– Это явление мирового порядка, как и сама инфекция. Если посмотреть на другие страны, к примеру, Южная Корея, где ситуация была тяжелая, но они смогли преодолеть пик инфекции. Серьезным рычагом была одна протестантская секта. Во Франции в феврале собрались 2,5 тысяч протестантских харизматов – тех людей, которые молятся и эмоционально обнимаются. Через 2 недели там началась эпидемия. Такая же ситуация и в Израиле, где живут яркие религиозные люди. Там все под охраной, ведь они в зоне риска.
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– Несмотря на все, мы в этом смысле можем понять, что самая консервативная церковь, которая отвергает внешнюю ситуацию, – оказалась УПЦ Московского патриархата. При этом, даже не вся, а именно руководство церкви – самые влиятельные фигуры.
Сакен Аймурзаев / Фото: mediananny
Что известно о вспышке COVID-19 в Лавре?
Еще 6 апреля стало известно о 4 случаях заболеваний в Киево-Печерской лавре. Впоследствии инфекция стремительно распространилась. Уже 14 апреля стало известно о 100 инфицированных. Однако по данным журналистки Татьяны Деркач, в Киево-Печерской лавре уже более 130 инфицированных. Среди них и 14 студентов семинарии, которых не отпустили на карантин домой.
Саму лавру еще 13 апреля закрыли на карантин. Госпитализировали с подозрением на смертоносный недуг и скандального настоятеля Киево-Печерской лавры Павла. Первым умер монах Нектарий 12 апреля. Однако в УПЦ (МП) отрицают информацию, что он умер от COVID-19. Уже на следующий день, 13 апреля, скончался еще один монах, у которого было подозрение на COVID-19.
О том, почему люди до сих пор посещают церковь
– Украинская власть очень часто, имея рычаги, не понимает, куда можно приложить усилия. Сейчас пытаются людей с их пасками, яйцами и колбасами оттянуть от церквей. Однако это только подтвердит их правоту. Это то, чего они хотят – быть мучениками, пострадать за веру, как первые христиане.
Надо было работать в первую очередь с митрополитами и наставниками, ведь когда уже весь мир знал, что крупные церковные собрания могут привести к трагедии – настоятель Павел призывал приходить, обниматься и целоваться.
Настоятель Киево-Печерской лавры призвал игнорировать карантин: видео
О баррикадах возле храма в Днепре
– Это отношение к гражданам, как к баранам – поставить баррикаду, граница, забор и так они не перепрыгнут. Нет, так нельзя, нужно людям объяснять.
В Днепре перед храмом вырыли траншею / Фото с фейсбук-страницы Николая Лысенко
– Сейчас медикам и власти не до церквей, ритуалов и церемоний, учитывая, что действующий президент и его команда не настолько склонна к религиозным переживаниям, как, к примеру, Петр Порошенко. Это где-то у них на 18 месте. Но надо объяснять бесконечно.
Больше о том, почему нельзя ставить баррикады перед церковью для людей
О том, почему храмы полностью не закрывают на карантин
– Я не думаю, что это меркантильный интерес. Все-таки, при всей корысти некоторых известных церковников, не вся Церковь - это о деньгах. Конечно, прежде всего это стояние и мученичество. Для многих – это выражение своей веры, и это не касается денежных сфер.
Киево-Печерская лавра / Фото: Ракурс
– Беда в том, что Всеукраинский Совет Церквей должен был бы собраться и обсудить все, выработать единую идею, ведь им доверяют десятки тысяч людей. Реальных результатов от них нет.
Почему церковь полностью не закрывают на карантин – читайте здесь
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