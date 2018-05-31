Украина и Марокко сыграли вничью: обзор матча

В четверг, 31 мая, сборная Украины сыграла матч со сборной Марокко. Игра состоялась в Швейцарии и носила товарищеский статус.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко перед матчами со сборными Марокко и Албании пообещал, что сыграют те игроки, которые перед тем имели мало игровой практики именно в составе "сине-желтых". Однако в старте вышли те, кто считается игроком основы. За исключением центральных защитников. Однако там не было другого выбора.

Украина: Пятов, Караваев, Кривцов, Бурда, Матвиенко, Степаненко, Зинченко, Коваленко, Ярмоленко, Коноплянка, Селезнев.

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Игра проходила в Швейцарии на "Стад де Женев". Несмотря на то, что поле было нейтральным для обеих команд, и стадион не был заполнен полностью, большую поддержку чувствовали именно марокканцы. Они и захватили инициативу с начала игры. Украинцы больше ошибались, а игроки центра поля – Зинченко и Коваленко – не сумели вести игру. Пришлось полагаться на лидеров "сине-желтых" – Коноплянку и Ярмоленко.

При этом первый опасный момент создали именно украинцы. После навеса Коноплянки голкипер сборной Марокко ошибся на выходе, неудачно выбив мяч. Первым добивать мог Коваленко, но защитники сумели заблокировать его удар.

Ответ марокканцев был не менее острым. И тоже из-за ошибки вратаря. Пятов ошибся на выходе и лишь сумел задеть мяч после навеса, и Зиеш пробивал по воротам сборной Украины. Однако Пятов исправил свою ошибку.

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Он же спас сборную Украины и в середине первого тайма. На этот раз ошиблись игроки защиты, которые оставили без опеки в штрафной все того же Зиеша. Мяч коварно отскочил от газона, но Пятов в прыжке отбил его в штангу.

А на 36 минуте сборной Марокко удалась быстрая контратака. В этот раз возможность выйти на ворота Пятова получил Амрабат. Вовремя штрафную оставил украинский вратарь, который в подкате выбил мяч из под ноги марокканца. От последнего мяч полетел в сторону ворот сборной Украины, однако не залетел за линию ворот.

Второй тайм начался с замен – вместо Селезнева, Ярмоленко и Коваленко вышли Беседин, Марлос и Шапаренко. Игра Украины в центре поля стала более структурированной.

Лучший момент украинцы потеряли на 56 минуте. Коноплянка забрал мяч у защитника на чужой половине поля и отдал пас на Марлоса. Последний упал в штрафной в борьбе с соперником, но судья не заметил нарушения в этом моменте.

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Уже через две минуты после навеса Марлоса сначала пробивал Коноплянка, а впоследствии и Шапаренко. Каждый раз мяч попадал в защитников.

После этого дважды имели возможность забивать марокканцы. После удара Зиеша Пятов лишь инстинктивно отразил мощный удар. А уже в добавленное арбитром время Бухаддуз замыкал навес с фланга. Пятов опоздал с выходом, но соперник пробил выше ворот.

Стоит добавить, что во время игры фанат сборной Марокко выбежал на поле к игроку "Реала" Хакими, но его быстро вывели стюарды. А уже после финального свистка на поле выбежала толпа болельщиков марокканцев, которые делали селфи с игроками своей сборной, которая сыграет на Чемпионате мира по футболу в России.

Следующий свой матч украинцы проведут в воскресенье, 3 июня, против сборной Албании.

Украина – Марокко 0:0