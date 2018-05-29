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Матч Украина – Марокко: где смотреть онлайн товарищескую игру

84 Читати новину українською
Украина – Марокко где смотреть онлайн 31 мая 2018 года
Украина – Марокко где смотреть онлайн 31 мая 2018 года

В четверг, 31 мая, сборная Украины сыграет против Марокко. Это будет товарищеский матч, который состоится в Швейцарии. Трансляция этого матча будет доступна и в Украине.

Сборная Марокко готовится к участию в Чемпионате мира по футболу 2018 года, а Украина проводит учебно-тренировочный сбор. Следовательно матч состоится на нейтральном поле – в Женеве на арене "Стад де Женев".

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Правами на трансляцию матчей национальной сборной Украины владеет медиахолдинг "Медиа Группа Украина", куда входят телеканалы "Украина", "Футбол 1", "Футбол 2". Именно на каналах "Украина" и "Футбол 1" и будет происходить трансляция этого матча.

Начало трансляции – в 20:50. Матч начнется в 21:00.

Также есть возможность посмотреть игру онлайн на официальном сайте каналов "Футбол 1/Футбол 2" за 29 гривен.

Тестовую онлайн-трансляцию проведет сайт "Футбол 24". Подробный отчет с матча – на сайте 24 канала.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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