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Матч Украина – Марокко: букмекеры определили фаворита противостояния

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Букмекерские ставки на матч Украина – Марокко 31 мая
Букмекерские ставки на матч Украина – Марокко 31 мая

В среду, 30 мая, сборная Украины сыграет против сборной Марокко. Это будет товарищеский матч, который состоится в Швейцарии.

Букмекеры в Favbet в матче незначительное преимущество отдают сборной Украины. На победу "сине-желтых" коэффициент 2,70. В то время как победа Марокко – 2,95. Такой же коэффициент и на ничью в этом матче.

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Вероятность того, что хотя бы один гол в этой игре будет забит, довольно мал – "тотал больше 0,5" только 1,11. Букмекеры ожидают не более двух голов – "тотал меньше 2,5" – 1,44. При этом вероятность того, что Украина хотя бы один гол забьет – 1,43. В то время как на гол в исполнении Марокко – 1,48. Если обе команды забьют, то 2,20. Для тех, кто считает, что хотя бы одной из сборных удастся сохранить свои ворота "сухими" – 1,61.

Относительно точного счета, то наименьший коэффициент имеют ничьи 0:0 и 1:1 – 5,75. Далее следует минимальная победа Украины 1:0 – 6,00 и Марокко – 6,25. Остальные счета – с коэффициентом за 10,0.

Стоит добавить, что букмекеры считают, что более вероятным является гол сборной Украины в первом тайме, в то время как игроки сборной Марокко могут отличиться во втором тайме.

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В PariMatch считают соперников равными, поэтому коэффициенты у них на победу в матче одинаковы – 2,80. Ничья – 2,95.

Большинство коэффициентов на остальные различные ставки тоже одинаковые (иногда с незначительным перевесом в сторону Марокко). Вероятность гола – 1,49, обе забьют – 2,20.

В матче может быть 2-3 гола – 2,10. Меньше (тотал 0-1) – 2,41. Кто верит в голепад (тотал 4 и более) – 5,30.

Что касается точных счетов, то наиболее вероятный – 1:1 (6,10). Минимальная победа одной из команд (Украины или Марокко) – 6,30. Ничья 0:0 – 6,50.

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Что касается William Hill, то они больше склоняются в сторону Украины. Но это преимущество тоже незначительно. Победа нашей сборной имеет коэффициент 2,75, в то время как ничья в матче или победа Марокко – 2,87.

Как минимум на один гол букмекеры рассчитывают – "тотал больше 0,5" – 1,10. То, что две команды забьют – 2,25, если же нет – 1,60.

Точные счета 0:0, 1:1 или минимальная победа одной из сборных со счетом 1:0 имеет одинаковый коэффициент – 6,50.

Наиболее вероятным автором гола в сборной Украины считается Андрей Ярмоленко – 3,00. Далее следуют Евгений Селезнев – 3,25 и Артем Беседин – 3,40.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
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