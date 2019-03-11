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      Украина могла бы стать полем битвы для здоровой конкуренции между США и Германией, – Бахматюк

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      Олег Бахматюк
      Олег Бахматюк

      Украина могла бы заинтересовать иностранных инвесторов в условиях конкуренции государств на мировых рынках. Так, аграрный потенциал Украины до сих пор недостаточно использован и может быть очень интересным для немецких инвесторов.

      Об этом заявил Олег Бахматюк, владелец крупнейшего по размерам земельного банка агрохолдинга Украины "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming).

      Как заявил Олег Бахматюк в интервью немецкому изданию Die Welt, Германия, которая как и США является одним из ведущих мировых производителей сельскохозяйственной техники, имеет много возможностей для изучения в аграрном секторе Украины. В частности, в области точного земледелия, повышения урожайности сельского хозяйства.

      "Продовольственная безопасность также является очень мощным инструментом и источником влияния, когда мы говорим о таких регионах, как Ближний Восток или Северная Африка, что нуждаются в помощи по обеспечению продовольственной безопасности. Именно здесь Украина может сыграть свою роль, предоставляя ценное предложение ведущим мировым финансистам и институтам. Существуют замечательные возможности для тех, кто разрабатывает инновационные подходы и может использовать Украину как испытательную площадку для новых технологий, сельскохозяйственной техники и точного земледелия, что является новым промышленным бизнесом", – считает Олег Бахматюк.

      Что касается перспектив сотрудничества с Германией, бизнесмен считает, что Украина могла бы заинтересовать немецких инвесторов в условиях конкуренции двух государств на мировых рынках: "Украина могла бы фактически стать полем битвы для очень здоровой конкуренции между США и Германией. Инвестируя в Украину, они смогут получить достаточный контроль над потоками товаров на важные рынки Ближнего Востока и Азии. Украину можно рассматривать как Бразилию для Европы, как это было 20 лет назад. В течение следующих 10 лет Украина может легко удвоить свою продукцию, например – экспорт зерна. Или еще лучше – превратить много зерна на продукты с высокой добавленной стоимостью, такие как животные белки".

      "Укрлендфарминг" является самым мощным в Украине вертикально интегрированным аграрным холдингом, который управляет крупнейшим в стране и восьмым в мире банком плодородного чернозема общей площадью более 500 тыс. га. Агрохолдинг является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины и одним из крупнейших национальных экспортеров на мировых продовольственных рынках.

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      Теги: Ukrlandfarming Укрлендфарминг Олег Бахматюк
      Источник: 24 Канал
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