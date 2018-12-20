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      Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ и реинтеграции территорий

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      Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ и реинтеграции территорий
      Украина, Молдова и Грузия подписали Меморандум по противодействию РФ и реинтеграции территорий / МинВОТ

      В среду, 19 декабря, в Тбилиси (Грузия) вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции Молдовы Кристина Лесник, Министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Вадим Черныш и Государственный Министр по вопросам примирения Грузии Кетеван Цихелашвили подписали Меморандум.

      Об этом говорится на сайте Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

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      Страны подписали Меморандум о создании Трехсторонней межведомственной платформы для обмена опытом интеграционной политики территорий, которые находятся вне контроля государств и противодействия Российской Федерации.

      Если действовать всем вместе, объединив наши усилия, то политика, которую проводит Российская Федерация, будет неэффективной. На международной арене уже никто не поддерживает Россию, так же как и не верят ее громким заявлениям. Сегодня мы подписали важный документ, который дает возможность обмениваться информацией на совсем другом уровне. Мы будем работать и будем делиться наработками исключительно в невоенной сфере противодействия гибридным угрозам со стороны Российской Федерации,
      – подчеркнул Министр Вадим Черныш.

      Платформой предусмотрен обмен опытом в сфере соблюдения прав человека, противодействия Кремлевской пропаганде и информационной войне, установления и поддержки связей с населением, которое проживает на временно оккупированных территориях Украины, Грузии и территориях без эффективного контроля Республики Молдова, а также анализа ситуации и оценки рисков и содействия обмену соответствующими знаниями и навыками.

      К слову, 5 октября председатели парламентов Грузии, Украины и Молдовы подписали в Тбилиси устав основанной парламентами трех стран Межпарламентской ассамблеи. Цель ассамблеи – общая защита интересов стран на международной арене.

      Теги: Новости Украины Новости политики Новости России Новости Грузии Молдова
      Источник: 24 канал
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