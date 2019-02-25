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      Украина может и должна быть мировым лидером в ракетостроении, – Садовый в Днепре

      39 Читати новину українською
      Андрей Садовый
      Андрей Садовый / samopomich.ua

      Ракетостроение – это гордость Украины. Но в последний раз украинский спутник "Сич-2" был выведен на орбиту ракетой-носителем "Днепр" еще в 2011 году.

      Об этом сказал во время пребывания с рабочим визитом в Днепре кандидат на пост президента Украины Андрей Садовый.

      По его словам, эта отрасль должна иметь максимальную государственную поддержку, поскольку здесь мы можем быть лидерами в мире.

      "Есть же технологии, которые являются гордостью отдельных стран. Вот Украина – одна из немногих, которая умеет строить ракеты. Но, чтобы продавать нашу продукцию за рубеж, мы сами должны подавать пример – хотя бы ежегодно выводить наши спутники нашими ракетами на орбиту. Так же и с самолетостроением, с судостроением. Каждая страна с самого начала поддерживает собственного производителя", – подчеркнул Садовый.

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      Теги: Новости политики Андрей Садовой Новости Днепра
      Источник: 24 Канал
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