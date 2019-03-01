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      Украина может оказаться в центре международного скандала, – Наливайченко

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      Валентин Наливайченко
      Валентин Наливайченко / spravedlyvist.com.ua

      Зарегистрированный на Британских Виргинских островах оффшор "VERNON HOLDING Ltd", которому, в частности, принадлежала "Липецкая кондитерская фабрика" (РФ), ввез в Украину для нужд возглавляемого Олегом Гладковским почетного консульства Сейшельских островов картины всемирно известных художников, стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, или 180 миллионов гривен.

      Об этом лидер Движения "Справедливость", кандидат в президенты Украины Валентин Наливайченко заявил в программе "Право на власть" канала "1+1".

      Речь идет о 45 рабоахт, среди которых произведения Казимира Малевича, Ильи Репина, Константина Коровина, Ивана Айвазовского, Исаака Левитана.

      Работы попали в Украину в рамках режима временного ввоза "для демонстрации во время проведения дипломатических встреч", как говорится в брокерских документах.

      Однако, уполномоченным комиссией было установлено, что картины разошлись по частным коллекциям, а часть из них просто исчезла.

      По словам политика, "речь идет только об одном эпизоде ​​деятельности оффшора. Очевидно, что эти картины приобретены на средства нелегального происхождения, ввезены в Украину под прикрытием консульского учреждения и за них не уплачена пошлина при ввозе".

      В связи с этим Валентин Наливайченко направил в Интерпол документы для проведения расследования.

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      Теги: Новости политики Валентин Наливайченко
      Источник: 24 Канал
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