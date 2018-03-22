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Украина может отменить запрет на эксгумацию польских захоронений: в МИД назвали условие

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Украина может отменить запрет на эксгумацию польских захоронений
Украина может отменить запрет на эксгумацию польских захоронений / Фото из открытых источников

Украина готова к решению вопроса о снятии запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов в диалоге с польской стороной, однако при решении этого вопроса должны учитываться интересы обеих сторон.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар, передает "Укринформ".

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Шансы (отмены запрета на эксгумации – "24") есть, причем довольно большие. Это вопрос диалога, и господин вице-премьер Розенко, который был в Польше, теперь ожидает визит господина вице-премьер-министра Глинского для того, чтобы этот вопрос решать в двустороннем формате, но с учетом интересов обеих сторон,
– заявил Боднар.

Чиновник напомнил, что первопричиной запрета на эксгумацию останков польских жертв конфликтов было уничтожение украинских памятников на территории Польши.

"Поэтому мы ждем так же на определенные шаги с польской стороны. Будет движение в одном направлении, будет движение и в другом направлении, нет вопросов", – сказал дипломат.

Боднар отметил, что Украина имеет с Польшей "очень предметное практическое и чрезвычайно результативное сотрудничество".

"У нас очень много позитивов, но (СМИ – "24") о них не хотят говорить, потому что сейчас интересен вопрос эксгумации. Это на самом деле семнадцатый или двадцатый вопрос на повестке дня двусторонних отношений", – подытожил Боднар.

Напомним, заместитель министра иностранных дел Польши Бартош Цихоцкий заявил, что Украина должна безусловно отменить запрет на проведение работ по поиску и эксгумации похороненных на территории Украины поляков.

Теги: История Новости Украины МИД Украины Новости Польши Новости политики
Источник: 24 Канал
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