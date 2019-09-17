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      Украина может потерять три четверти экспорта ЖРС, в случае принятия законопроекта №1210

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      Украина может потерять три четверти экспорта ЖРС
      Украина может потерять три четверти экспорта ЖРС / GMK Center

      Принятие законопроекта №1210 приведет к потере для украинских производителей трех четвертей экспорта железорудного сырья в случае падения мировых цен

      Об этом, после совещания в ГФС, посвященного вопросу изменения ставок рентных платежей, заявил президент Объединения предприятий Укрметаллургпром Александр Каленков, сообщает МИНПРОМ.

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      Даже работники фискальной службы признают, что принятие законопроекта в нынешнем виде фактически включит режим самоуничтожения области, если цены на мировом рынке упадут. А мы все ждем, что рынки пойдут на спад уже в следующем году,
      – отметил он.

      А. Каленков выразил уверенность, что если законопроект №1210 будет принят, финансовые потери украинского государства значительно превысят поступления от повышенных ставок рентных платежей.

      Остановится часть производства, поскольку мы потеряем китайский, а также большую часть европейского рынка. Фактически мы потеряем 75% всего нашего экспорта ЖРС. Под вопросом стоит более 2 миллиардов долларов валютной выручки,
      – подчеркнул он.

      Как отметил президент Укрметаллургпрома, поскольку затраты на горнорудных предприятиях имеют условно-постоянный характер, то единственным способом справиться с ростом расходов на ГОК станет увольнение сотрудников.

      Конечно, все наши предприятия социально-ответственные, и они будут прибегать к увольнениям в крайнем случае. Но мы все должны понимать, что под вопросом стоят работники всей отрасли. Только в Кривом Роге на ГОК работают 50 тысяч человек и 80 тысяч в смежных отраслях в этом регионе. Таким образом, необдуманное принятие законопроекта поставит под вопрос рабочие места всех этих людей,
      – отметил А. Каленков.

      Напомним, что Citigroup Inc. прогнозирует падение цен на железную руду, поскольку влияние ослабления спроса в Китае, который является основным покупателем, будет более чем компенсировать рост потребления, который наблюдается на развивающихся рынках, включая Индию.

      По прогнозам Citigroup, цены на руду в текущем году застынут на "эталонных" 90 долларов за тонну, а затем, до конца 2020 года, упадут до 75 долларов и продолжат спад до 55 долларов за тонну.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины
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