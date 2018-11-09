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      Украина может потерять возможность получить 50 миллионов евро от ЕС

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      Еврокомиссар Иоганнес Ган
      Еврокомиссар Иоганнес Ган / detector.media

      Украина выполнила только одно условие контракта "Реформы ради инвестиций”, который предусматривает выделение 50 миллионов евро.

      Об этом заявил еврокомиссар Иоганнес Ган во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает УНН.

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      Согласно договору "Реформы ради инвестиций" Украина могла бы получить 50 миллионов евро для увеличения инвестиций и улучшения экономики. Со своей стороны Украина должна выполнить три основных требования: обеспечить независимость регулятора в сфере энергетики, обеспечить полноценное функционирование бизнес-омбудсмена, отменить требования относительно е-декларирования для антикоррупционных активистов.

      К сожалению, было выполнено только одно условие, поэтому мы могли бы выплатить только 10 миллионов. А остальные 40 миллионов евро, как я понимаю, мы потеряли. Это не то, чем мы довольны,
      – сказал еврокомиссар.

      Напомним, что 1 апреля 2019 года заканчивается срок подачи е-деклараций состояния антикоррупционных активистов. Украина до сих пор не отменила это обязательство, тем самым нарушая условие договора "Реформы ради инвестиций".

      Теги: Новости Украины Энергетика Деньги Еврокомиссия евро Реформы Евросоюз е-декларирование
      Источник: 24 Канал
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