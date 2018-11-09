Украина может потерять возможность получить 50 миллионов евро от ЕС
Украина выполнила только одно условие контракта "Реформы ради инвестиций”, который предусматривает выделение 50 миллионов евро.
Об этом заявил еврокомиссар Иоганнес Ган во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает УНН.
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Согласно договору "Реформы ради инвестиций" Украина могла бы получить 50 миллионов евро для увеличения инвестиций и улучшения экономики. Со своей стороны Украина должна выполнить три основных требования: обеспечить независимость регулятора в сфере энергетики, обеспечить полноценное функционирование бизнес-омбудсмена, отменить требования относительно е-декларирования для антикоррупционных активистов.
К сожалению, было выполнено только одно условие, поэтому мы могли бы выплатить только 10 миллионов. А остальные 40 миллионов евро, как я понимаю, мы потеряли. Это не то, чем мы довольны,
– сказал еврокомиссар.
Напомним, что 1 апреля 2019 года заканчивается срок подачи е-деклараций состояния антикоррупционных активистов. Украина до сих пор не отменила это обязательство, тем самым нарушая условие договора "Реформы ради инвестиций".