12:24
25 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин помогает Африке. Россия без зэков
      Вєсті Кремля
      21:27, 24 октября
      Вести.UA: Депутатский обмен с РФ. Кто следит за "слугами народа"
      Вєсті.UA
      19:56, 24 октября
      "Коррупционное кубло": что происходит на госпредприятии радиоактивных веществ "Изотоп"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      "СЛУГ НАРОДА" ПРОВЕРЯТ НА ПОЛИГРАФЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Злой Одессит

      Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов

      583
      Бразильские штурмовые самолеты EMB-314 Super Tucano
      Бразильские штурмовые самолеты EMB-314 Super Tucano / Фото из открытых источников

      Президент Бразилии Жаир Болсонару подтвердил факт ведущихся переговоров с Украиной по вопросу приобретения штурмовых самолетов EMB-314 Super Tucano.

      Сообщил об этом президент Бразилии в своем Twitter, отметив, что Украине приглянулись не только легкие штурмовики EMB-314 Super Tucano, но и, что более всего меня удивило и диссонировало, военно-транспортные самолеты КС-390.

      Читайте также: Американские "Айленды" плывут в Украину

      Что же, если в Super Tucano я потребность вижу, то вот вопрос относительно КС-390, который, по сути, является прямым конкурентом нашего Ан-178, меня весьма и весьма смущает.

      военно-транспортные самолеты КС-390
      Военно-транспортные самолеты КС-390

      Возможно, это была лишь как опция и за компанию с Super Tucano делегация посмотрела и КС-390. По крайней мере, на это больше похоже, нежели на возможность заказа у Бразилии самолетов, которые мы и сами можем производить.

      Что же до, Super Tucano, то напомню, что это легкий штурмовик, способный развивать крейсерскую скорость до 520 км/ч, а его максимальная скорость – 590 км/ч. Практический потолок полета Super Tucano 10 600 метров, дальность полета 1 330 км при боевой нагрузке 1600 кг.

      Super Tucano в стандартной комплектации вооружен парой 12,7-мм пулеметов FN Herstal M3 с боезапасом по 200 патронов, обладает пятью точками подвески для размещения разнообразного оружия, в частности комбинации 20-мм автоматических пушек, 2-х ракет класса "воздух-воздух" AIM-9 Sidewinder или 4х70-мм НАР.

      Кроме того Super Tucano способен применять ракеты "воздух-земля" AGM-65 Maverick, Roketsan Cirit, бомбы общего назначения типа Mk 81, Mk 82, M-117, зажигательные бомбы (BINC-300), кассетные бомбы (BLG-252), высокоточные бомбы (FPG-82) и т.д. Но, все мы прекрасно понимаем, что в украинских реалиях он получит совершенно другое вооружение.

      На самолете так же размещается комплект лазерного наведения Lizard – Elbit либо Griffin – IAI.

      Свою эффективность он показал в ходе множества войсковых миссий и в ходе операций против партизанских подразделений в Колумбии. На сегодняшний день стоит на вооружении более 20 стран мира.

      Тем временем: Очередное предприятие ВПК идет на дно с благословения властей России

      blog_ava
      Как приготовить тыквенный крем-суп: пять вкусных рецептов для осеннего меню
      сегодня
      27099
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости Украины Публикации авиация
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      сегодня , 12:14 Украина может приобрести штурмовики Super Tucano: какие преимущества этих самолетов
      Злой Одессит 583
      Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      сегодня , 08:42 Болезнь Альцгеймера: причины, профилактика и распространенные мифы
      Поліна Костюк 8473
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      сегодня , 10:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      292
      Кремль боится честных журналистов, или Как судят в Крыму и "ЛДНР"
      сегодня , 08:40 Кремль боится честных журналистов, или Как судят в Крыму и "ЛДНР"
      Блог Медіа 228
      "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео
      сегодня , 07:14 "Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", пропустив гол на 85-й секунде матча: видео
      Ігор Саджениця 446
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук