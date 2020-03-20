Украина может сэкономить на энергоимпорте 5 – 6 миллиардов долларов, – НБУ

Энергетические товары являются весомой долей украинского импорта. В НБУ считают, что из-за падения цен на нефть, снижения спроса на газ Украина в 2020 году сможет сэкономить до 6 миллиардов долларов. Там также рассказали о последствиях уменьшения путешествий, цены на продукты и переводы денег из-за рубежа.

О влияние пандемии коронавируса в мире на экономику Украины рассказал на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

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По его словам, в структуре импорта Украины энергетические товары составляют примерно 20%.

Падение цены на нефть, снижение спроса на газ может привести экономии в 2020 году примерно 5 – 6 миллиардов долларов,

– отметил Сологуб.

Он добавил, что в 2019 году сумма импорта составляла 12 миллиардов долларов.

О путешествиях

Сологуб также добавил, что ситуация с пандемией коронавируса привела к сокращению туристических путешествий.

"В 2019 году путешествия украинских граждан составили 8 миллиардов долларов", – напомнил заместитель главы НБУ. В 2020 году следует ожидать значительного сокращения.

О продуктах питания

В то же время НБУ ожидает незначительное снижение цен на продукты питания. А они в украинском экспорте составляют более 50%. Сейчас на продукты цены упали значительно меньше, чем на энергоносители. Ведь даже во время кризиса люди будут кушать, это последнее от чего они откажутся. "Поэтому спрос на продукцию нашего экспорта сохранится или незначительно снизится", – добавил Сологуб.

О переводе денег из-за рубежа

Кроме того, из-за коронавируса уменьшается количество переводов от украинцев, работающих за рубежом. Однако НБУ надеется, что сокращение этого показателя будет также меньше, чем на энергоносители.

"Скорее всего, это влияние будет временным, потому что восстановление экономики в Польше, Чехии, Италии обеспечит восстановление переводов", – отметил заместители главы НБУ.

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Почему случился обвал мировых рынков?

Страны ОПЕК и Россия 6 марта 2020 года не смогли договориться о продлении действующего соглашения об ограничении добычи нефти. В результате этого в ночь на 9 марта на фондовых рынках произошел обвал – цена на нефть снизилась на 30% – с 49 долларов за баррель до 32 долларов. Однако столь низкая цена продержалась не более получаса. С тех пор средняя котировка стоимости составило около 36 долларов за баррель.

Основное о коронавирусе в Украине

По состоянию на 19 марта лабораторно подтвердили 26 случаев заражения коронавирусом . Три из них – летальные.

. Три из них – летальные. С 12 марта в Украине ввели общенациональный карантин , чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля.

, чтобы остановить распространение коронавируса. Он продлится минимум до 3 апреля. Государство 16 марта закрыло свои границы для иностранцев , а с 17 марта прекратила международное авиа - и железнодорожное сообщение .

, а с 17 марта . Все культурные, развлекательные, спортивные учреждения, рестораны, кафе не работают на время карантина. Исключения – аптеки и продуктовые магазины, АЗС, банки, страховые компании. В Житомирской, Черновицкой и Киевской областях ввели режим чрезвычайной ситуации.



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