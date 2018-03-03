Украина может создать ракету-носитель как у Маска через 3 года, – Госкосмос

Украина сможет создать ракету-носитель с механизмом многоразового использования через 3-5 лет, и такие наработки у нас уже есть. Об этом заявил председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко.

Об этом он сказал в интервью изданию LB.ua.

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"Илон Маск поставил три степени в свою ракету для большей грузоподъемности. Такие проекты у нас тоже есть. В Украине изготавливались боковые ускорители ракеты "Энергия-Буран". Это и были первые степени ракеты-носителя "Зенит". Когда вы увидите ее фотографию, там на каждом из блоков будут два больших "чемодана" – это парашютная система сохраненного приземления. Мы закладывали сразу возможность многократного использования этих боковых ускорителей. на первых пусках это были лишь оболочки систем. Но если бы этот проект продолжился, многократное использование было бы реализовано. Сейчас готового технического решения у нас нет, но создать его можно через 3-5 лет ", – заверил Дегтяренко.

При этом он также отметил, что пока смысла начинать разработку нет, но когда грузопоток на орбиту будет расти, Украина сможет к этому приспособиться.

"Вы всегда смотрите на то, что делают американцы, и спрашиваете, почему мы этого не делаем. С 2016 США потратили на ракетно-космические исследования около 36 миллиардов долларов из 62 мировых, на такие же исследования в 2016 году Украина потратила 25 миллионов гривен. В полутора тысяч раз меньше ", – добавил Дегтяренко.