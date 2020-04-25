Украина может зарабатывать 1-3 миллиона долларов в месяц на сохранении чужой нефти, – Коболев

Падение мировых цен на нефть и в целом крах на этом рынке может принести дополнительный доход Украине. Но для этого нужно изменить законодательство.

Главная проблема стран, добывающих нефть – место для ее хранения. Иногда они вынуждены доплачивать, чтобы их нефть продали, ведь негде ее хранить – все резервуары заполнены. А остановить процесс добычи нефти обойдется в разы дороже, пишет 24 канал.

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На этом фоне Украина, которая является страной-импортером, может получить дополнительный доход, предоставив свои резервуары для хранения нефти. Но преградой стоит украинское законодательство.

Вопрос хранения нефти иностранных компаний на территории Украины не урегулирован на законодательном уровне. Поэтому нефть иностранного происхождения может находиться на территории Украины только в двух режимах – импорт или транзит.

Об этой проблеме знают и в "Нафтогазе". Глава правления компании Андрей Коболев уже сообщил об этом Министерству финансов, говорится в сообщении "Нафтогаза".

"Для того, чтобы предоставлять услуги хранения, нам нужно получить разрешение таможенного лицензионного склада. Потому что большая часть этой нефти в будущем храниться в Украине не будет. Чтобы поставщики нефти Urals были заинтересованы в услуге хранения, необходимо дать им возможность не платить НДС, а рассчитываться исключительно на хранение. Если нам будет разрешено применить такой режим, тогда есть большая вероятность, что мы сможем получить дополнительных клиентов. По предварительным подсчетам речь идет о дополнительных доходах в 1-3 млн долларов в месяц. Я думаю, за это стоит побороться. И мы надеемся на понимание как министра, так и правительства", – заявил Андрей Коболев.

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По его словам, хранить нефть в Украине можно на нефтеперерабатывающих заводах и в терминалах. Хотя "Укртранснафта" (оператор нефтетранспортной системы Украины) указывает на технологические проблемы.

"Все технологическое оборудование нефтетранспортной системы (трубопроводы, резервуарные парки, нефтеперекачивающие станции) было спроектировано и построено исходя из его основного производственного задания – обеспечивать надежную и бесперебойную транспортировку нефти", – отметили в компании.



Коротко об обвале цен на нефть / Инфографика 24 канала