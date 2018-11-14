Украина начала готовиться к Новому году: сколько отдали за первые ёлки и украшения

В октябре госзаказчики приобрели через ProZorro товаров, работ и услуг на почти 35,5 миллиардов гривен. Благодаря конкурентным торгам удалось сэкономить 2,5 миллиарда. Покупали все: канцтовары, музыкальные инструменты, клининговые услуги, текстиль, овощи и фрукты. А кое-кто начал подготовку к Новому году.

Действуют по принципу: готовь тендер заблаговременно, если не хочешь услышать от жителей города "А где же новогодняя ёлка?».

Николаев – с иллюминацией, а Днепр – с ёлкой

В Днепре, в парке Писаржевского, праздничная ёлка точно будет. Ее уже приобрели. 24 октября завершился аукцион. Цена за елку составила 166 700 гривен. Как указано в тендерной документации, высота искусственной ёлки будет 10 метров. Поставить её должны до 18 декабря.

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Начали подготовку к новогодне-рождественских праздникам и в соседней области. В Николаеве уже успели запастись праздничной иллюминацией. Управление культуры Николаевского городского совета в октябре провело тендер на закупку иллюминации "Звёздное небо". Ожидаемая стоимость составляла 700 тысяч гривен. Однако во время торгов между 4 компаниями цена снизилась до 489 900. Жители города могут не беспокоиться – праздничное настроение иллюминация точно создаст: "Звёздное небо" будет насчитывать 165 гирлянд белого цвета, которые будут напоминать по форме полумесяц и звезды. При этом иллюминация, как требовалось в тендере, будет выдерживать порывы ветра, дождь и резкое изменение температуры.

Днепр и Николаев – не единственные, кто объявил тендеры к новогодним праздникам. Ряд государственных заказчиков уже активно покупает наборы со сладостями. Тендеры объявляются на разные суммы: 9, 20, 50 или же 150 тысяч, в зависимости от потребности заведения. К примеру, учебно-реабилитационный центр "ШАНС" Днепропетровского областного совета приобрел сладких новогодних подарков для своих воспитанников на 27 тысяч гривен. За победу в тендере боролись аж 12 участников. Аукцион продолжался более часа. В результате цена во время открытых торгов снизилась с 80 до 27 тысяч гривен. Экономия бюджетных денег – больше 50 тысяч гривен, которые пойдут на реабилитацию детей.

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Количество праздничных тендеров растёт на глазах

С приближением новогодне-рождественского периода количество тендеров на закупку подарков, праздничных концертов, гирлянд, ёлок и украшений растёт. В системе их уже сотни – с любым бюджетом и на любые мощности поставщика.

Один из самых дорогих новогодних тендеров сегодня ждёт предложений от бизнеса, объявили в Днепре. На закупку услуг по монтажу иллюминации и украшений на центральной площади города и главной улицы планируется потратить 3 миллиона 200 тысяч гривен. В стоимость работ входит декоративное освещение на площади Героев майдана и сказочного городка вокруг новогодней ёлки, монтаж ёлки, световых конструкций на ней, 3D–фигур на территории города и гирлянд.

Не отстают и другие города. Тендеры на закупку иллюминации и её монтаж также объявили и в Запорожье и Горишных Плавнях.

А вот в Житомире уже решили позаботиться о своевременной закупке услуг по организации новогодних мероприятий. На это из бюджета планируется направить полмиллиона гривен. Бизнес может подать свои предложения до 22 ноября, ведь на следующий день назначен аукцион. Похожие тендеры по организации мероприятий также объявили в Ивано-Франковске и Печерском районе Киева. Правда, в зависимости от масштаба события бюджет отличается.

В Деснянском районе Киева уже покупают 10-метровую ёлку, за которую готовы заплатить 195 тысяч гривен. Конечно, эта сумма может уменьшиться во время конкурентных торгов, которые назначены на 13 ноября.

Больше о государственных закупках читайте на сайте 24 канала.

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