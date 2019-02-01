Украина начала экспортировать бронеавтомобили собственного производства "Варта"

Продукция завода "Украинская Бронетехника" уже имеет заказы из Нигерии. Первая партия уже отгружается и будет доставлена в Одессу откуда отправится стране заказчику. Сейчас также завершаются приготовления к реализации соглашения с Саудовской Аравией.

Об этом сообщил "Украинской милитаристский портал".

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В феврале 2019 года автомобиль "Варта" будет демонстрироваться на международной выставке IDEX 2019 в Абу Даби. Там бронированный автомобиль будут сразу предлагать потенциальным заказчикам.

The International Defence Exhibition – одна из крупнейших международных выставок вооружений, технологий безопасности от ведущих производителей со всего мира. Мероприятие проводится раз в два года с 1993 года под патронатом Шейха Халифа бен Заед аль-Наян – президента ОАЭ, при поддержке правительства и вооруженных сил страны в Абу-Даби. IDEX считается одной из самых авторитетных площадок в мире и крупнейших на Ближнем Востоке.

Отмечается, что недавно партия этих бронированных автомобилей поступила на вооружение 35-й бригады морской пехоты, а именно в 88-й батальон где уже были применены во время учений.



Бронеавтомобиль "Варта" будет продемонстрирован на международной выставке в Абу-Даби // mil.in.ua

Что известно о бронеавтомобиль "Варта"?Специализированный бронеавтомобиль с колесной формулой 4 × 4 производства компании "Украинская Бронетехника".



В конструкции боевой машины использовано V-образную форму днища, позволяет выдерживать подрыв заряда мощностью до 8 килограмм в тротиловом эквиваленте. Кроме того, экипаж и десант размещается на современных противоминных сиденьях с эффектом амортизации.



Впервые боевую машину было представлено в конце 2015 года и с момента создания в нее были внесены ряд изменений. В октябре 2018 на выставке "Оружие и безопасность" была представлена ​​уже 8-я модернизация машины. Обновленная модель получила, в том числе, более мощный двигатель.