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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Украина начала опись и арест украинских активов "Газпрома" из-за штрафа в 172 миллиарда гривен

17:43, 7 марта 1624 Читати новину українською

Кроме судебной волокиты за НАК "Нафтогаз Украины", российский "Газпром" должен заплатить 171,86 миллиарда гривен Украине и за нарушение украинского монопольного законодательства.

Напомним, еще в 2016 году Антимонопольный комитет подал иск против российского газового монополиста "Газпрома" за нарушение украинского монопольного законодательства. Украинская сторона через суд пыталась взыскать почти 86 миллиардов гривен за злоупотребление монопольным положением со стороны "Газпрома" во время транзита газа через Украину. Впоследствии "Газпром" обжаловал это решение, однако Верховный суд встал на сторону АМКУ. Впоследствии сумма выросла почти вдвое из-за начисления пени. Таким образом, подлежит взысканию в общем 171859055649 гривен.

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"Государственная исполнительная служба сейчас активизирует свои действия по взысканию штрафа с российского газового монополиста "Газпрома за нарушение украинского монопольного законодательства. После соответствующего решения суда Украина начала описание и арест украинских активов "Газпрома". Теперь мы будем действовать жестче. Должны объединить все наши усилия для того, чтобы заставить "Газпром" выполнять все свои обязательства. А за невыполненные обязательства - нести жесткую ответственность ", – заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"Украина согласно решению Стокгольмского арбитража не может у себя арестовывать активы "Газпрома". Более того, в нашей стране не так много таких активов, которые можно было бы арестовать. Я считаю, что они точно не дотягивают до 2,5 млн долларов . Когда уже шла речь о том, чтобы взыскать какую-то конкретную сумму с российской фирмы в Украине. Поэтому, по моему мнению, такие действия могут проводить в рамках украинского юридического процесса, но в публичной плоскости об этом вспоминают в контексте Стокгольмского арбитража, однако его юрисдикция не предусматривает арест активов "Газпрома", – отметил эксперт по вопросам энергетики Андрей Герус.

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.

2 марта "Газпром" заявил о расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом". И 2 марта Минэнерго ввело временное ограничение на потребление газа. А 6-го уже подало апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставках газа.

Теги: Новости политики Новости Украины Газпром Газовый конфликт Владимир Гройсман АМКУ
Источник: 24 Канал
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