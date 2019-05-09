Украина начнет модернизацию МиГ-29 с участием иностранных компаний

Начиная с 2020 года на базе Львовского Государственного авиационно-ремонтного завода планируются начать работы по модернизации самолетов марки МиГ с участием иностранных партнеров. Переговоры об участии в модернизации иностранных компаний находятся на финальном этапе.

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил об этом во время пребывания на предприятии, отметив, что сейчас определяются приоритеты по проведению модернизации.

Читайте также: Kyiv not Kiev: еще два аэропорта начали использовать правильную транслитерацию

Последняя модернизация самолета МиГ-29 на Львовском авиационно-ремонтном заводе – МУ2 была проведена с помощью предприятий украинского оборонно-промышленного комплекса. В результате этой модернизации была усовершенствована возможности самолета по нанесению высокоточных ударов по наземным целям.

На МиГ-29МУ2 возможна установка ракетно-бомбовый вооружение с телевизионными головками наведения типа Х-29Т и КАБ-500КР. Также он оснащен системами VOR, ILS, DME – бортовой аппаратурой, которая позволит в автоматическом режиме осуществлять контроль за посадкой самолета и выполнять полеты на международных трассах.

Какие иностранные партнеры примут участие в модернизации самолетов пока не сообщается.



Кабина MИG-29 Sniper модернизирована с помощью Elbit Systems

В январе Укроборонпром подписал меморандум о сотрудничестве израильской компанией Elbit Systems Ltd., уже имеющий опыт по модернизации самолетов МиГ-29. В начале 2000-х годов она участвовала в работах по модернизации румынского парка этих истребителей и вместе с другими компаниями представила MИG-29 Sniper, который совершил первый полет 5 мая 2000 года.

Кстати, Украина и Израиль будут сотрудничать и в других направлениях. Среди прочего пока страны планируют наладить совместную работу над производством ударных беспилотников.