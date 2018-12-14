Украина начнет поставлять курятину в Сингапур

Сингапур открыл рынок для украинских продуктов птицеводства. Работа над открытием длилась более двух лет. Далее в планах – выход на рынки Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщает посольство Украины в Сингапуре у себя на Facebook-странице.

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Известно, что Государственная служба Сингапура по вопросам пищевых продуктов и ветеринарии впервые предоставила сертификацию для выхода на сингапурский рынок украинским производителям мяса птицы, столовых яиц и яичных продуктов.

Эта победа – результат кропотливой работы, которую Посольство Украины в Сингапуре инициировало более дву лет назад,

– отмечается в сообщении.

К слову, в Узбекистане запретили украинский сахар. Пока сахар и другие грузы, которые поступают в Узбекистан, не разгружают и не растаможивают. Все из-за запрета принимать грузы из Украины.