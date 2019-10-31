Заседание комиссии Украина-НАТО с Зеленским и Столтенбергом: видео

В Киеве продолжается заседание комиссии Украина – НАТО, председательствуют генсек Йенс Столтенберг и президент Владимир Зеленский. Североатлантический совет находится в Украине с официальным визитом 30-31 октября.

Цель поездки – углубление диалога с новой украинской властью и развитие связей с президентом и его командой.

Важно: Украина не будет подавать повторную заявку на членоство в НАТО

Открывая заседание, Столтенберг заявил, что представители альянса здесь, чтобы "продемонстрировать продолжение неустанной поддержки Украины". Генсек подчеркнул, что альянс не признавал и не признает незаконной аннексии Крыма Россией, а "все члены альянса едины в своем осуждении действий России".

Он также отметил, что Россия должна выполнять свои обязательства согласно минским соглашениям.

Мы поддерживаем усилия Владимира Зеленского по мирному урегулированию конфликта и высоко ценим лидерство и усилия. НАТО поддерживает Украину политически и практически помогая укрепить оборонительные институты,

– сказал Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО добавил, что президент Зеленский и правительство Украины имеют мощный мандат по внедрению широкомасштабных реформ.

"Украина сейчас достигает евроатлантических принципов и стандартов. Процесс реформ абсолютно необходим для безопасности процветания вашей страны и членства в НАТО", – отметил он.

Со своей стороны, президент Владимир Зеленский считает визит руководителей Североатлантического альянса демонстрацией солидарности с Украиной. Глава государства поблагодарил за постоянную поддержку и помощь.

Украина является последовательным действенным НАТО, который будет и впредь вносить вклад в евроатлантическое пространство и за его пределами. Понимаем, что только эффективные реформы являются залогом нашего членства в альянсе. Мы стремимся к трансформации Украины в соответствии со стандартами НАТО и именно на этом фокусируем наши совместные усилия,

– подчеркнул он.

Зеленский добавил, что Украина будет работать над укреплением обороноспособности, усилением устойчивости Украины в современных угроз, а также взаимодействия между государственными органами и структурами НАТО.

"Предлагаем предметно рассмотреть присоединение Украины к программе расширения возможностей НАТО. Уверен, что Украина готова к переходу на этот новый уровень нашего сотрудничества", – добавил президент.

Он также отметил, что Украина стремится к стабилизации в черноморском регионе. Для чего нужны практические шаги по имплементации черноморского пакета НАТО, принятого в апреле этого года.

Читайте также: Россия не имеет права голоса, – Столтенберг об Украине и НАТО

Смотрите заседание комиссии Украина-НАТО онлайн:

Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский также встретятся лично.

После этой встречи генсек и постоянные представители Североатлантического альянса встретятся с председателем Верховной Рады Дмитрием Разумковым, министром иностранных дел Вадимом Пристайко и министром обороны Андреем Загороднюком.

Также заместитель генсека Мирча Геоана совместно с Дмитрием Разумковым проведут встречу с вице-премьер-министром Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрием Кулебой.

Смотрите прямое включение корреспондентов 24 канала​:

Больше о визите руководителей НАТО в Украину

Визит Североатлантического совета начался именно с юга Украины. Там они посетят постоянную группу противоминных мероприятий. Четыре судна противоминной обороны из Румынии, Испании, Болгарии и Италии прибыли в Одессу и осуществили патрулирование в Черном море.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг выступил перед курсантами Одесской морской академии.

В частности, во время этого он прокомментировал ситуацию с разведением войск в Золотом-4 – такие действия оценил положительно. В то же время генсек напомнил России, что она ответственна за соблюдение минских соглашений.

Важно! Курс Украины в НАТО и ЕС закреплен в Конституции государства. За такое решение в феврале проголосовал предыдущий состав, а тогдашний глава государства Петр Порошенко подписал соответствующие изменения.

Читайте также: Мы станем первыми, – Загороднюк анонсировал перезагрузки работы с НАТО

Что означают изменения в Конституции относительно ЕС и НАТО?Закон о стратегическом курсе Украины относительно приобретения полноправного членства в Евросоюзе и НАТО не определяет четких дат или шагов для вступления в Альянс или Союз. Он четко прописывает, что евроатлантический курс Украины необратим. Поэтому любые попытки политиков изменить курс Украины в направлении России будут трактоваться исключительно как нарушение Конституции Украины.



Сколько граждан поддерживают вступление Украины в НАТО / Инфографика 24 канала