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      Украина не будет экспортировать коньяк и шампанское: причины

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      Украина не будет экспортировать коньяк и шампанское / dzerkalo.media

      Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на некоторые алкогольные напитки. Среди них – коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес. Причиной является окончание срока переходного периода после подписания Соглашения о зоне свободной торговли.

      Странами, которые могут использовать такие алкогольные названия, является Франция, Италия и Испания, сообщили на сайте ТПП.

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      В Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о ЗСТ. Поэтому Торгово-промышленная палата прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес,
      – сказал вице-президент ТПП Михаил Непран.

      Отныне будет экспортироваться вино игристое, а не шампанское, и бренди вместо коньяка.

      Что известно географических указаниях

      • В октябре 2019 года Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Он является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации. Закон должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создание таких указаний в Украине.
      • Географическое указание – названия или обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности. Особое качество, репутация и другие важные характеристики в значительной степени связаны с его географическим происхождением.
      • Географическими указаниями являются: пармезан, фета, коньяк, шампанское. Например, напиток может называться "коньяком", если он изготовлен во французской провинции Cognac. Крепкие напитки других стран, произведенные по сходной технологии, должны продаваться под названием "бренди". "Шампанское" правильно называть "игристое вино".
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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Алкогольный рынок Алкоголь Евросоюз Законодательство Зона свободной торговли
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