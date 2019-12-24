Украина не будет экспортировать коньяк и шампанское: причины
Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на некоторые алкогольные напитки. Среди них – коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес. Причиной является окончание срока переходного периода после подписания Соглашения о зоне свободной торговли.
Странами, которые могут использовать такие алкогольные названия, является Франция, Италия и Испания, сообщили на сайте ТПП.
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В Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о ЗСТ. Поэтому Торгово-промышленная палата прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес,
– сказал вице-президент ТПП Михаил Непран.
Отныне будет экспортироваться вино игристое, а не шампанское, и бренди вместо коньяка.
Что известно географических указаниях
- В октябре 2019 года Владимир Зеленский подписал соответствующий закон. Он является частью обязательств Украины в рамках соглашения об ассоциации. Закон должен обеспечить защиту иностранных географических указаний и создание таких указаний в Украине.
- Географическое указание – названия или обозначения, которые идентифицируют товар как происходящий с определенной территории, страны, региона или местности. Особое качество, репутация и другие важные характеристики в значительной степени связаны с его географическим происхождением.
- Географическими указаниями являются: пармезан, фета, коньяк, шампанское. Например, напиток может называться "коньяком", если он изготовлен во французской провинции Cognac. Крепкие напитки других стран, произведенные по сходной технологии, должны продаваться под названием "бренди". "Шампанское" правильно называть "игристое вино".
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