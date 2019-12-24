Украина не будет экспортировать коньяк и шампанское: причины

Торгово-промышленная палата Украины прекращает выдавать сертификаты на некоторые алкогольные напитки. Среди них – коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес. Причиной является окончание срока переходного периода после подписания Соглашения о зоне свободной торговли.

Странами, которые могут использовать такие алкогольные названия, является Франция, Италия и Испания, сообщили на сайте ТПП.

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В Украине закончился переходный период после подписания Соглашения о ЗСТ. Поэтому Торгово-промышленная палата прекращает выдавать сертификаты на напитки под названием коньяк, арманьяк, граппа, бренди и херес,

– сказал вице-президент ТПП Михаил Непран.

Отныне будет экспортироваться вино игристое, а не шампанское, и бренди вместо коньяка.

Что известно географических указаниях