Украина не будет продлевать срок действия Договора о дружбе с Россией, – Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна не будет продлевать срок действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, соответствующая нота в ближайшее время будет направлена в Москву.

Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.

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Отмечается, что срок действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией заканчивается 31 марта 2019 года. Для того, чтобы договор автоматически не был пролонгированным, как это уже случалось ранее, Киев обязан официально проинформировать Россию до 30 сентября.

Термін дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і РФ спливає 31 березня 2019. Щоб він не продовжився автоматично, до 30 вересня маємо офіційно повідомити Росію про наше небажання його пролонгувати. В найкоротший термін направимо ноту російській стороні — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 вересня 2018 р.

Напомним, в четверг, 6 сентября, Совет национальной безопасности и обороны Украины в тайном режиме рассмотрит вопрос о неотложных мерах по обеспечению защиты национальных интересов государства в Азовском море.