Украина не будет продлевать срок действия Договора о дружбе с Россией, – Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна не будет продлевать срок действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, соответствующая нота в ближайшее время будет направлена в Москву.
Об этом сообщил Президент Украины Петр Порошенко в своем Twitter.
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Отмечается, что срок действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Российской Федерацией заканчивается 31 марта 2019 года. Для того, чтобы договор автоматически не был пролонгированным, как это уже случалось ранее, Киев обязан официально проинформировать Россию до 30 сентября.
Напомним, в четверг, 6 сентября, Совет национальной безопасности и обороны Украины в тайном режиме рассмотрит вопрос о неотложных мерах по обеспечению защиты национальных интересов государства в Азовском море.