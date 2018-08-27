Украина не будет разрывать соглашение с РФ относительно Азовского моря: в МИД назвали причину

Украина не будет разрывать соглашение с Российской Федерацией о сотрудничестве в Азовском море и в дальнейшем будет пытаться урегулировать ситуацию.

Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время "Совещания послов-2018", передает пресс-служба МИД в Twitter.

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О денонсации соглашения с Россией относительно Азовского моря не может быть и речи – это даст возможность РФ заявить о территориальном споре,

– подчеркнула Зеркаль.

По ее словам, для Украины это является вопросом безопасности, поэтому планируется использовать имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать вопрос Азовского моря.

Заступник Міністра О. Зеркаль в рамках #НарадаПослів2018: про денонсацію угоди з по Азовському морю не може й бути мови - це дасть можливість #РФ заявити про територіальний спір. Для нас це безпекове питання, тому використовуємо наявні інструменти, щоб врегулювати це питання pic.twitter.com/LpAc5hbxqm — MFA of Ukraine (@MFA_Ukraine) 27 августа 2018 г.

Напомним, за последние три месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.

Тем временем министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами относительно ввода санкций против черноморских портов России из-за блокады Азовского моря.