Украина не будет разрывать соглашение с РФ относительно Азовского моря: в МИД назвали причину
Украина не будет разрывать соглашение с Российской Федерацией о сотрудничестве в Азовском море и в дальнейшем будет пытаться урегулировать ситуацию.
Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль во время "Совещания послов-2018", передает пресс-служба МИД в Twitter.
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О денонсации соглашения с Россией относительно Азовского моря не может быть и речи – это даст возможность РФ заявить о территориальном споре,
– подчеркнула Зеркаль.
По ее словам, для Украины это является вопросом безопасности, поэтому планируется использовать имеющиеся инструменты, чтобы урегулировать вопрос Азовского моря.
Напомним, за последние три месяца Россия задержала уже более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянска и Мариуполя. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Кремль на оккупированной им территории увеличивает свое военное присутствие и благодаря его дерзким действиям ухудшилась ситуация в Черноморском и Азовском регионах.
Тем временем министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что Украина проводит переговоры с европейскими и американскими партнерами относительно ввода санкций против черноморских портов России из-за блокады Азовского моря.
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