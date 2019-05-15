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      Украина не использовала 8 миллиардов евро помощи от Евросоюза, – представитель ЕС

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      Хьюг Мингарелли
      Хьюг Мингарелли / Getty Images

      Украина не использовала 8 миллиардов евро помощи, выделенной Евросоюзом на поддержку проведения реформ.

      "ЕС выделяет значительные суммы Украине на поддержку реформ, однако эти деньги не всегда используются как можно лучше. Нужно понимать тот факт, что большая часть этих средств, которые выделяются, вообще не используется по целому ряду причин", – заявил глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли, сообщает "Украинские Новости".

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      Главная причина – отсутствие качественной институциональной способности, а для ускорения процесса нужно давить на местную власть, пояснил Мингарелли.

      Мы посчитали, что сейчас не использовано 8 миллиардов евро, которые были предоставлены ЕС... Прежде чем просить дополнительных денег, потратьте сначала те, которые доступны,
      – подчеркнул представитель ЕС.

      Добавим, что ЕС планирует в целом предоставить Украине от 430 до 530 миллионов евро помощи по принципу "more for more" – в зависимости от прогресса украинской стороны в выполнении реформ в течение 2018-2020 годов.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Деньги Европа Реформы Евросоюз
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