Украина не отстает: названы страны с наибольшим уровнем смертности от алкоголя

Злоупотребление алкоголем – одна из самых распространенных причин смертности среди населения планеты. Как выяснилось, больше всего людей умирают от "зеленого змия" в Китае, далее следуют Индия и Россия.

Такие результаты опубликовал один из старейших медицинских журналов в мире The Lancet.

Читайте также: Какие продукты содержат алкоголь: вы будете удивлены

Как подчеркивается в материале, в 2016 году в результате злоупотребления алкоголем в Китае погибли 59 тысяч женщин и 650 тысяч мужчин.

Что касается Индии, которая в этом рейтинге занимает второе место, то уровень смертности от алкоголя за этот же период составляет 42 тысячи женщин и 290 тысяч мужчин.

Замыкает тройку Россия, в которой за 2016 от вредной привычки ушли из жизни 43 тысячи женщин и 180 тысяч мужчин.

Добавим, что Украина также входит в десятку стран с самым высоким уровнем смертности от алкоголя. По количеству смертей среди мужчин она занимает седьмое место (53 тысяч человек), а среди женщин – четвертое (25 тысяч человек).

Всего от алкоголя в мире в 2016 году умерли 2,8 миллиона человек.

По данным ученых, с ростом употребления алкоголя растет и общий уровень смертности, особенно от онкологических заболеваний. В то же время риск проблем со здоровьем снижается только при полном прекращении употребления спиртного.

К слову, в связи с проблемой алкоголизма среди населения России Министерство здравоохранения страны планирует выделить почти 3 миллиарда рублей из федерального бюджета на мотивирование россиян к здоровому образу жизни.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.