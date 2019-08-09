Украина не подписала с Турцией соглашение о зоне свободной торговли: почему это хорошо

Турция реализует свой собственный курс, который иногда совпадает с политикой России или наоборот. Так же с ЕС и США. Украине надо выстраивать свою политику с Турцией, исходя из того, что у Анкары сейчас сложные отношения с США и ЕС – нашими западными партнерами.

Об этом 24 канала рассказал эксперт "Майдана Иностранных Дел" Олег Белоколос.

Читайте также: ПЦУ – абсолютно независима, мы не будем вмешиваться в ее дела, – Варфоломей

Турция очень важна для Украины. Это Черное море, проливы, через которые осуществляется большая доля экспорта. В частности, украинской сельскохозяйственной продукции через Одесский порт. Поэтому надо поддерживать нормальные отношения с Турцией. При этом Украине следует учитывать наши приоритеты – кто нам оказывает поддержку в вопросе противостояния России,

- отмечает Олег Белоколос.

Эксперт добавляет: перед визитом Зеленского в Турцию СМИ сообщали, что по его результатам будет подписано соглашение о зоне свободной торговли. Документ не подписали, и это, считает Белоколос, хорошо. Украина решила немного подождать, поскольку этим соглашением Киев отстаивает определенные интересы. Нужно еще время для согласования, чтобы это было выгодно нам. По его мнению, Украина в этом случае показала определенную зрелость.

Олег Белоколос отмечает: Киев должен проявить дипломатическое искусство. Украина, по его мнению, достигла определенной зрелости на международной арене, время это показать.

Каковы результаты визита президента Зеленского в Турцию?

Первый визит президента Владимира Зеленского в Турции состоялся 7-8 августа. Украинский лидер встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры Зеленского и Эрдогана длились почти два часа. Лидеры обсудили войну на Донбассе, оккупацию Крыма и проблему преследования крымских татар, экономическое сотрудничество и сотрудничество в строительстве дорог и аэропортов. Зеленский принял участие в открытии центра крымскотатарской диаспоры, встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем и принял участие в украинско-турецком бизнес-форуме.



Во время совместного брифинга Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе и назвал украинского президента Зеленского другом. Он подчеркнул, что Турция никогда не признавала и не признает незаконное присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины. Украинский президент предложил присутствующим почтить минутой молчания погибших морпехов. Он подчеркнул, что печальные события последних дней показали, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира.

Зеленский с Эрдоганом почтили минутой молчания погибших на Донбассе морпехов: