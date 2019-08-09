04:30
10 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Во что инвестируют россияне. Путин защищает чебурнет
      Вєсті Кремля
      21:25, 9 августа
      Вести.UA: Покушение на Зеленского. Луценко готовится сесть в тюрьму
      Вєсті.UA
      19:05, 9 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ВЕРХОВНАЯ РАДА ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

      Украина не подписала с Турцией соглашение о зоне свободной торговли: почему это хорошо

      1136 Читати новину українською
      Владимир Зеленский совершил первый визит в Турцию
      Владимир Зеленский совершил первый визит в Турцию / Официальный сайт Президента Украины

      Турция реализует свой собственный курс, который иногда совпадает с политикой России или наоборот. Так же с ЕС и США. Украине надо выстраивать свою политику с Турцией, исходя из того, что у Анкары сейчас сложные отношения с США и ЕС – нашими западными партнерами.

      Об этом 24 канала рассказал эксперт "Майдана Иностранных Дел" Олег Белоколос.

      Читайте также: ПЦУ  абсолютно независима, мы не будем вмешиваться в ее дела, – Варфоломей

      Турция очень важна для Украины. Это Черное море, проливы, через которые осуществляется большая доля экспорта. В частности, украинской сельскохозяйственной продукции через Одесский порт. Поэтому надо поддерживать нормальные отношения с Турцией. При этом Украине следует учитывать наши приоритеты – кто нам оказывает поддержку в вопросе противостояния России,
      - отмечает Олег Белоколос.

      Эксперт добавляет: перед визитом Зеленского в Турцию СМИ сообщали, что по его результатам будет подписано соглашение о зоне свободной торговли. Документ не подписали, и это, считает Белоколос, хорошо. Украина решила немного подождать, поскольку этим соглашением Киев отстаивает определенные интересы. Нужно еще время для согласования, чтобы это было выгодно нам. По его мнению, Украина в этом случае показала определенную зрелость.

      Олег Белоколос отмечает: Киев должен проявить дипломатическое искусство. Украина, по его мнению, достигла определенной зрелости на международной арене, время это показать.

      Каковы результаты визита президента Зеленского в Турцию?
      Первый визит президента Владимира Зеленского в Турции состоялся 7-8 августа. Украинский лидер встретился со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Переговоры Зеленского и Эрдогана длились почти два часа. Лидеры обсудили войну на Донбассе, оккупацию Крыма и проблему преследования крымских татар, экономическое сотрудничество и сотрудничество в строительстве дорог и аэропортов. Зеленский принял участие в открытии центра крымскотатарской диаспоры, встретился со Вселенским патриархом Варфоломеем и принял участие в украинско-турецком бизнес-форуме.

      Во время совместного брифинга Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью четырех украинских военных на Донбассе и назвал украинского президента Зеленского другом. Он подчеркнул, что Турция никогда не признавала и не признает незаконное присоединение Крыма к России и поддерживает территориальную целостность Украины. Украинский президент предложил присутствующим почтить минутой молчания погибших морпехов. Он подчеркнул, что печальные события последних дней показали, кто на самом деле хочет и делает все для наступления мира.

      Зеленский с Эрдоганом почтили минутой молчания погибших на Донбассе морпехов:

      blog_ava
      Взрыв и утечка радиации на полигоне под Архангельском: что известно на данный момент – фото, вид
      сегодня
      3212
      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости Турции Новости политики Реджеп Эрдоган
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 9 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      9 августа , 22:24 Главные новости 9 августа: дата первого заседания Верховной Рады и новые взрывы и радиация в РФ
      413
      Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      9 августа , 22:00 Рашистов не ждут, Евпатория без света и военный пост у пляжа: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 1391
      Какое пиво нравится украинцам?
      9 августа , 09:00 Какое пиво нравится украинцам?
      687
      Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      9 августа , 21:00 Кашмир: ядерные Индия и Пакистан на грани войны
      Іван Яковина 374
      Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      9 августа , 20:00 Я не из паникеров, – Сергей Мартынюк о музыке, "Бандерштате" и смене власти в Украине
      Ірина Юрковська 156
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук