Украина не покупает газ в Европе в четыре раза дороже, чем у "Газпрома", – "Нафтогаз"

Украина не закупает в Европе газ по цене в четыре раза выше, чем у российского "Газпрома". Такая информация является неправдивой.

Об этом заявили в компании "Нафтогаз" в ответ на запрос издания "Радио Свобода".

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"Это неправда. Цены действительно поднимались до 1000 долларов за тысячу кубометров и выше, что более чем в четыре раза дороже, чем должен поставить по контракту "Газпром". Но по той цене мы не покупали. Мы купили на 34% дороже у нескольких поставщиков. То есть при цене около 240 долларов в "газпромовском" контракте, который он нарушил, не подав газ, мы закупили эти объемы по цене примерно на треть выше", – сообщили в "Нафтогазе".

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" 4,63 миллиарда долларов за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о срочном расторжении контрактов с украинским "Нафтогазом".



4 марта президент Петр Порошенко заявил, что проблему с газом удалось стабилизировать, ведь резко увеличились поставки газа из Евросоюза.