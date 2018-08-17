Украина не смогла выйти в полуфинал домашнего Евро-2018 по мини-футболу
Сборная Украины не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер домашнего Евро-2018 по мини-футболу.
В четвертьфинале сборная Украины проиграла Англии в серии послематчевых пенальти 1:3 (основное время – 1:1). Турнир проходит в Киеве, в Гидропарке.
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На гол Жюльена Даниэля, который отличился на 8-й минуте матча, ответил Виктор Арановский на 22-й. В послематчевой серии пенальти англичане сумели реализовать все три удара. В составе украинской команды не ошибся капитан Иван Кривошеенко.
Отметим, сборная Украины набрала 9 очков и заняла первое место в группе. Выход из группы на Евро-2018 гарантировал нашей сборной участие в чемпионате мира по мини-футболу в Австралии.
В других четвертьфиналах сыграют Румыния – Черногория, Босния и Герцеговина – Чехия, Сербия – Казахстан.
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