Украина не смогла выйти в полуфинал домашнего Евро-2018 по мини-футболу

Сборная Украины не смогла преодолеть четвертьфинальный барьер домашнего Евро-2018 по мини-футболу.

В четвертьфинале сборная Украины проиграла Англии в серии послематчевых пенальти 1:3 (основное время – 1:1). Турнир проходит в Киеве, в Гидропарке.

Читайте также: Сборная Украины сыграет товарищеский матч с Турцией

На гол Жюльена Даниэля, который отличился на 8-й минуте матча, ответил Виктор Арановский на 22-й. В послематчевой серии пенальти англичане сумели реализовать все три удара. В составе украинской команды не ошибся капитан Иван Кривошеенко.

Отметим, сборная Украины набрала 9 очков и заняла первое место в группе. Выход из группы на Евро-2018 гарантировал нашей сборной участие в чемпионате мира по мини-футболу в Австралии.

В других четвертьфиналах сыграют Румыния – Черногория, Босния и Герцеговина – Чехия, Сербия – Казахстан.

Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24