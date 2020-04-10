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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      В мае Украина должна пойти на работу, – Шмыгаль

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      По решению правительства, карантин в Украине должен продолжаться до 24 апреля, однако его могут продлить до начала мая. Премьер-министр отметил, что Украина не сможет длительное время просто "сидеть на диване".

      Об этом заявил Денис Шмыгаль в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

      Важно Хотим создать полмиллиона рабочих мест уже в мае, – Шмыгаль о безработице в Украине

      Премьер объяснил, что уже в мае власти будут вынуждены думать и искать пути преодоления кризиса.

      Мы будем вынуждены в мае начать думать о том, что Украина должна идти на работу. И в мае мы будем идти на работу вместе со всей Украиной,
      – сказал Шмыгаль.

      Он добавил, что сейчас правительство работает над решением ряда вопросов, в частности:

      • как украинцы будут выходить на работу;
      • какие новые социальные стандарты нужно создать;
      • как растянуть часы пик, чтобы избежать большого скопления людей.

      Премьер-министр подчеркнул, что все эти вопросы будут решать с помощью специалистов и экспертов.

      Стратегия выхода из карантина

      Денис Шмыгаль сказал, что сейчас существует план выхода из кризиса, однако он еще "сырой".

      Мы четко понимаем, какие кредитные программы необходимо сделать для малого и среднего бизнеса, где нужен рефинанс кредитов, какая ставка кредитования до 5% должна быть в условиях экономики. То, что у нас сейчас нет итальянского или испанского сценария, не означает, что мы должны расслабиться и все завершать,
      – заявил Шмыгаль.

      Он также сообщил, что сейчас в Украине нет снижения количества заболеваемости, а даже наоборот – число больных ежедневно увеличивается.

      Тот переломный момент, я думаю, он наступит после Пасхи, когда мы начнем двигаться вниз. В тот момент мы начнем предоставлять план мер, которые мы разработали. Чтобы через 3 – 4 недели дать их малому и среднему бизнесу,
      – объяснил глава правительства.


      Стратегия выхода из карантина / Фото

      Премьер подчеркнул, что в ближайшие 3 недели украинцы должны выдержать и прервать цепочку заболевания. Ведь неизвестно, когда появится вакцина, как будем жить дальше летом или осенью.

      В мае Украина должна пойти на работу. Мы это понимаем, готовимся, должны создать рабочие места, возможность малому и среднему бизнесу привести в движение свой бизнес. Мы должны жить в новых социальных стандартах, с социальной дистанцией, в масочном режиме, с частым мытьем рук и еще много всего,
      – добавил Шмыгаль.

       

      Новость дополняется...

      Автор: Алена Захарова
      Теги: Коронавирус в Украине Здоровье Карантин в Украине 2020 Кабинет Министров Украины Кредит Бизнес Безработица Денис Шмыгаль Новости Здоровье Новости Украины
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