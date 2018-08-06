Украина несет безумный убыток из-за коррупции на таможне: СМИ назвали сумму

Украина из-за коррупции на таможне теряет более 4 миллиардов евро ежегодно. Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка.

Об этом говорится в расследовании коррупции на украинской таможне, проведенном немецким изданием Süddeutsche Zeitung, сообщает DW.

Немецкое издание также описывает махинации, которые применяются для ухода от пошлин, опираясь в своем исследовании на документы, таможенные и транспортные накладные. В частности, на товарах, которые ввозятся в Украину, в процессе таможенной регистрации меняют маркировку. Например, зонтики превращаются в щетки или зеркала.

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Следовательно, только на одной партии груза Украинское государство теряет тысячи евро.

Кроме того, издание отмечает, что в махинациях на таможне принимают участие работники полиции, прокуратуры и СБУ.

"Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции", – говорится в материале издания.

К слову, согласно результатам проведенного PricewaterhouseCoopers (PwC) опросы, в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний. При этом в мире этот показатель в среднем составляет 25%.