12:04
6 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
26°C
27°C 19°C
  • вторник
    25°C 17°C
  • среда
    26°C 15°C
  • четверг
    26°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Сказки в сказочной России. Бессмертные депутаты
Вєсті Кремля
19:28, 4 августа
Вести.UA. Жир. Сокровища Порошенко. Сказочница Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ЖАРА В УКРАИНЕ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ВАЛЮТА

Украина несет безумный убыток из-за коррупции на таможне: СМИ назвали сумму

115 Читати новину українською
Коррупция на украинской таможне
Коррупция на украинской таможне / Porogy.zp.ua

Украина из-за коррупции на таможне теряет более 4 миллиардов евро ежегодно. Это больше одной десятой всей доходной части бюджета и в 2 раза больше той суммы, которую Украина в 2018 году хочет получить от Международного валютного фонда, Евросоюза и Всемирного банка.

Об этом говорится в расследовании коррупции на украинской таможне, проведенном немецким изданием Süddeutsche Zeitung, сообщает DW.

Немецкое издание также описывает махинации, которые применяются для ухода от пошлин, опираясь в своем исследовании на документы, таможенные и транспортные накладные. В частности, на товарах, которые ввозятся в Украину, в процессе таможенной регистрации меняют маркировку. Например, зонтики превращаются в щетки или зеркала.

Читайте также: На таможне крутятся большие деньги, – Острикова рассказала о главных контрабандистах Украины

Следовательно, только на одной партии груза Украинское государство теряет тысячи евро.

Кроме того, издание отмечает, что в махинациях на таможне принимают участие работники полиции, прокуратуры и СБУ.

"Для нелегальных сделок образуются новые фирмы, которые контролируют люди из окружения сотрудников таможни, прокуратуры и офицеров полиции", – говорится в материале издания.

К слову, согласно результатам проведенного PricewaterhouseCoopers (PwC) опросы, в 2018 году со случаями коррупции и взяточничества столкнулись 73% украинских компаний. При этом в мире этот показатель в среднем составляет 25%.

Теги: Новости Украины Деньги Коррупция імпорт исследования Государственная фискальная служба пошлина Государственная таможенная служба
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
Пожар на нефтехранилище: Один человек погиб
 9 июня 2015 , 00:46
В Украине авторынок установил новый антирекорд
 2 апреля 2015 , 22:37
Во Львове состоится международный фан-фестиваль "EUROFANZ-2016"
 2 июля 2016 , 11:23
Сухоцкий и Лунин попали в сборную 2 тура Лиги Европы по версии УЕФА
 29 сентября 2017 , 20:15
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук