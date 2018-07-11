Украина обогнала Россию в рейтинге самых инновационных стран

В течение последнего года Украина улучшила ситуацию с инновационностью. Об этом свидетельствует рейтинг инновационных стран, в котором наша страна впервые обошла Россию.

Об этом пишет "Экономическая правда".

Согласно рейтингу, Украина занимает 43 место. Это на три отметки выше чем Россия, которая заняла 46 место.

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А вот наиболее инновационной страной остается Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды. Соседки Украины расположились в таблице недалеко от нашей страны: Польша занимает 39 позицию, Молдова – 48, Беларусь – 86 место.

При формировании этого рейтинга учитывают много показателей, каждый из которых имеет свой индекс. В прошлом году Украина занимала 50 место в этом рейтинге.

Рейтинг инновационности

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