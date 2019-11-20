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      Украина остается за стенами НАТО: при чем здесь аннексия Крыма?

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      До Майдана Украина была на коротком поводке у России / oko.by

      "Мы разместили боевые подразделения на наших границах для того, чтобы четко продемонстрировать, без всякого сомнения или риска недопонимания, что мы никогда не допустим, чтобы Крым повторился в какой-либо стране НАТО", – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью испанскому изданию El Pais.

      Эти слова – точное и ясное объяснение того, зачем Украине нужно было присоединяться к НАТО. Если бы страна оказалась среди членов альянса, уверен, никакой аннексии Крыма и необъявленной войны на Донбассе просто не было бы. Тысячи людей остались бы живы и не потеряли бы жилье, работу, жизненные перспективы. Поразительно, впрочем, отнюдь не то, что в Украине этого не могли понять. Удивляет то, что украинцы никогда не понимали: это хорошо понимают в России.

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      Именно поэтому с начала 90-х Кремль настаивал на сохранении базирования Черноморского флота в украинском Севастополе. Не из-за какой-то там пресловутой "ностальгии" и сакральности. И вовсе не потому, что Севастополь – "город русской славы", сам Севастополь вместе с его жителями интересовал Москву в последнюю очередь.

      А потому, что сохранение российской военной базы на украинской земле открывало возможности для последующей оккупации Крыма и сдерживало европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. Россия постоянно искала возможности посадить Украину на цепь, не дать ей шансов двигаться самостоятельно.

      После Черноморского флота был дешевый газ. После дешевого газа – попытки заставить войти в Единое экономическое пространство. После Единого экономического пространства – Харьковские соглашения. После Харьковских соглашений – срыв решения подписать соглашение об ассоциации с ЕС. Ну а потом уже была аннексия и война.

      И одновременно все эти годы Москва по всем своим каналам старалась убедить политиков и военных на Западе, что как только Украина станет членом НАТО, сразу же начнется военный конфликт. И многих действительно убедила. И даже то, что Россия напала на страну, которая на 2014 год согласилась со всеми ее "хотелками" и объявила о своей внеблоковости, мало кого переубедило – и среди самих западных политиков, и среди оппонентов евроатлантической интеграции в самой Украине.

      Поэтому Украина и остается за стенами альянса. Пока только без Крыма и Донбасса.

      Автор: Виталий Портников
      Источник: Крым.Реалии

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      Автор: Блог Медиа
      Теги: Новости политики Новости Украины Аннексия Крыма Новости России Публикации Европа Война на Донбассе Генассамблея ООН ООН
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